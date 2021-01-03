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В Украине ужесточили правила выхода на пенсию: кто не получит выплаты в 60 лет

9:37 3 января 2021
Пенсии

В Украине с 1 января 2021 года на 12 месяцев ужесточили требования для выхода на пенсию. Если в 2020 году нужно было иметь 27 лет стажа, чтобы получить выплату в 60 лет, то сейчас понадобится не менее 28 лет. Об этом говорится в законе «Об общегосударственном пенсионном страховании», пишет «Обозреватель».

Так, для выхода на пенсию в 63 года в 2021 году нужно иметь от 18 до 28 лет стажа, чтобы получить выплату в 65 лет — от 15 до 18 лет стажа. Требования по стажу будут расти до 2027 года до тех пор, пока для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 35 лет стажа. Это приведет к тому, что вовремя на заслуженный отдых смогут выходить только 45% украинцев.

В Украине 20,6% работников трудоустроены без официального оформления, они не платят взносы в Пенсионный фонд и рискуют остаться без выплаты. Также увеличат пенсионный возраст для женщин. С апреля 2021 года пенсионный возраст увеличат до 60 лет. Это станет последним этапом пересмотра правил, принятых еще в 2011 году.

Таким образом, уже со следующего года и мужчины, и женщины будут иметь равные права, и должны будут работать как минимум до достижения возраста в 60 лет. При этом стоит отметить, что те украинки, которые достигнут возраста 59,6 лет до апреля следующего года, смогут получить выплату на полгода раньше. Это коснется тех, кто родился с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года.

Отметим, что сейчас украинцы выходят на заслуженный отдых раньше всех в Европе. Еще несколько лет назад правительство под давлением МВФ рассматривало варианты пересмотра этого показателя. В результате разработали систему гибкого пенсионного возраста — зависимо от стажа, на пенсию можно выйти в 60, 63 или 65 лет.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине есть ряд пенсионеров, чьи пенсии пока не индексируются с 2014 года. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, к этим категориям граждан относятся государственные служащие, ученые, журналисты и частично военные. Для того, чтобы индексация коснулась пенсий всех граждан, нужно, чтобы Верховная Рада приняла соответствующий законопроект.

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