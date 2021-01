После Нового года вырос курс евро: чего ждать дальше

Курс гривни к доллару, после новогодних праздников существенно не изменился. А вот евро немного подорожал. Со среды, 30 декабря, курс американской валюты вырос на 1 копейку, а евро — на 10 копеек. В понедельник, 4 января, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,27 грн за доллар и 34,74 грн за евро. На наличном валютном рынке на 15−20 копеек подорожали обе основные иностранные валюты. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,19 грн, купить по 28,49 грн; евро — сдать по 34,23 грн, купить по 34,85 грн. Эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление европейской валюты.

«В прошлую среду, в ходе последних прошлогодних торгов на межбанке, банки-спекулянты пытались «разогнать» курс гривни к доллару США и евро, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ принял контрмеры против подобных «игр на повышение», и в итоге им были проданы 35 млн американских долларов. Межбанк в среду по валютной паре доллар — гривня закрылся на уровне 28,33 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,81 грн.

На этой неделе существенного роста объемов торгов на рынке не ожидается, поскольку она станет сокращенной и торговля будет вестись только до четверга. Как и до праздников, основными участниками торгов будут спекулянты и НБУ.

Существенно повлиять на динамику котировок и позиции крупных игроков могут лишь новости об отмене намеченного на 8 января локдауна украинской экономики. В остальном на начало 2021 года имеются достаточно позитивные новости о росте объемов переводов гастарбайтеров за 11 месяцев завершившегося года — до 11,03 млрд долларов с 10,83 млрд в 2019 году. По данным таможни, дефицит торгового баланса за аналогичный период 2020 года на 52,08% меньше, чем в 2019 году. Положительное сальдо операций НБУ на межбанке в декабре составило 289 млн долларов. В итоге регулятор располагает необходимыми ресурсами для сглаживания возможных валютных колебаний.

На этой неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции в диапазоне 28,20−28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит расти до отметки 34,90 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Эксперты считают, что в 2021 году стабильность гривне могут принести инвестиции в государственные ценные бумаги.

«На первых торгах этого года на межбанке доллар незначительно растет, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — А за прошедшую неделю курс доллара к гривне в сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий курс НБУ еще снижался, в других же сегментах доллар вырос к гривне на 0,1−0,3%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,35 грн до 28,27 грн (-0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,29−28,32 грн до 28,33−28,36 грн (+0,1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю поднялись с 28,15−28,40 грн до 28,19−28,50 грн (+0,2% - +0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,9% до 1,1% за счет более быстрого роста курса продажи.

Аналитики Bank of America допускают укрепление гривни до 26,0−26,5 грн в первом квартале 2021 года благодаря возврату нерезидентов на рынок облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Согласно отчету инвестбанка, основными драйверами для притока денег нерезидентов являются прогресс в программе МВФ, а также общий оптимизм на рынках. Аналитики Bank of America считают, что нерезиденты могут восстановить свой портфель ОВГЗ к докризисным 5 млрд долларов с нынешних 2,6 млрд долларов. При отсутствии новых негативных тенденций такой приток капитала может стать ключевой поддержкой для гривни в 2021 году. При этом рост покупок валюты Нацбанком должен помешать возможному укреплению гривни до уровня заметно выше 26 грн в первом квартале и оправдывает прогноз инвестбанка относительно среднегодового курса в 27 грн в 2021 году. В Bank of America отметили, что гривня является самой недооцененной валютой в регионе.

На начавшейся короткой рабочей неделе мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,3−28,5 грн", — считает Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что в канун Нового года Национальный банк Украины утвердил обновленную стратегию валютных интервенций. Это бессрочный документ, определяющий политику НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

В НБУ сообщили, что необходимость принятия обновленной стратегии обусловлена завершением срока действия стратегии валютных интервенций на 2016−2020 годы. В обновленной сохранены и расширены три основные задачи по осуществлению интервенций Национальным банком:

сглаживание функционирования валютного рынка во избежание негативного влияния чрезмерной волатильности обменного курса и экстраординарных событий на валютном рынке на ценовую и финансовую стабильность, а также устойчивость экономического роста;

накопление международных резервов и их поддержка на уровне общепринятых критериев достаточности;

поддержание трансмиссии учетной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики в случае, когда ее действенность недостаточна.

Стоит напомнить, что в нынешнем году заметно вырастут расходы украинцев на жилищно-коммунальные услуги. В частности, отменяется льготный тариф в 90 копеек за первые 100 потребленных киловатт-часов электроэнергии. Также с 1 января вступает в силу постановление НКРЭКУ о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

