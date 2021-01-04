Под прикрытием объединений граждан с инвалидностью отмывают миллионы гривен, — СМИ

Киевская городская прокуратура совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Киеве ликвидировала межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Киева, Киевской и Харьковской областей под прикрытием предприятия объединения граждан с инвалидностью. Об этом пишет delo.ua со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, группа лиц с помощью подконтрольных фиктивных и транзитных предприятий оказывали компаниям услуги по конвертации денежных средств, документальному прикрытию бестоварных операций и незаконному формированию налогового кредита.

«Предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам схемы компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем деньги снимались и после вычета 10−12% передавались заказчикам незаконных услуг. Организаторы преступной схемы использовали предприятие объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата чтобы пользоваться налоговой льготой в размере 20%», — говорится в публикации.

Во время обысков, в том числе на предприятии объединения лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, обнаружена и изъята наличность в национальной и иностранной валюте на общую сумму около 36 млн грн, 72 печати предприятий с признаками фиктивности, черновые записи, бухгалтерские и финансово- хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Кроме того, на счетах подконтрольных предприятий арестованы денежные средства в сумме около 2 млн грн.

«По данным Единого реестра судебных решений, в схеме было задействовано ООО «МД СОФТКОМ», в лице директора которого в 2018 году подделывались документы на переводы средств и средств доступа к банковским счетам предприятия, открытых в банках АО «Сбербанк», АО «АКБ Конкорд», АО «УкрСиббанк», — сообщает издание «Дело»

Кроме того, по версии следствия, в 2018 году неустановленные лица по предварительному сговору с целью легализации доходов совершили финансовые операции с денежными средствами ООО «МД СОФТКОМ», полученными в результате незаконной деятельности, связанной с оказанием услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн грн.

«При этом в документы, которые подавались для проведения госрегистрации юридического лица ООО «МД СОФТКОМ», по версии следствия, были внесены заведомо недостоверные сведения. В дальнейшем было установлено, что часть банковских документов ООО «МД СОФТКОМ» выполнена разными лицами. АО «АКБ «Конкорд» неоднократно останавливало финансовые операции по счетам этого предприятия, что является подтверждением совершения неустановленными лицами уголовного преступления по ст. 209 Уголовного кодекса (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)», — говорится в публикации.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по трем статьям Уголовного кодекса: 209, 205−1 («Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей») и 200 («Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления»).

Ранее СМИ неоднократно обращали внимание на то, что организации, занимающиеся проблемами лиц с инвалидностью, задействованы в коррупционных схемах.

«В частности, к значительному количеству злоупотреблений по использованию государственных средств в частных интересах может быть причастен Украинский центр по физической культуре и спорту инвалидов „Инваспорт“, закупающий товары по завышенным ценам», — сообщает сайт delo.ua.

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