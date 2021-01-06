Глава Налоговой рассказал про «двоих с ложкой» на одного работающего в Украине

Легальную заработную плату в Украине получают 11,2 млн граждан Украины, а пенсию — 11,3 млн. Такие данные в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман озвучил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

«То есть на одного работающего — один пенсионер и столько же примерно тех, кто и пенсию не получает, и не работает, и налоги не платит. Можно уверенно говорить, что у нас на одного работающего — двое с ложкой. Если пенсионеры — это абсолютно справедливо, люди заслужили за свою жизнь пенсию, то о другой части населения стоит поговорить», — сказал Любченко, подчеркнув, что указанная статистика не учитывает данные о как минимум 7 млн человек, о доходах которых государству ничего не известно.

Часть из них, очевидно, работает за рубежом, тогда как остальные обслуживают теневой сектор экономики.

По данным налоговиков, меньше всего платят налоги жители Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал Украину самым бедным государством Европы, имеющим самую большую в Европе теневую экономику.

Фото НВ

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