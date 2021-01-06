28.19 / 28.46 34.36 / 34.91
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Глава Налоговой рассказал про «двоих с ложкой» на одного работающего в Украине

11:09 6 января 2021
Алексей Любченко

Легальную заработную плату в Украине получают 11,2 млн граждан Украины, а пенсию — 11,3 млн. Такие данные в интервью главному редактору издания «ГОРДОН» Алесе Бацман озвучил глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

«То есть на одного работающего — один пенсионер и столько же примерно тех, кто и пенсию не получает, и не работает, и налоги не платит. Можно уверенно говорить, что у нас на одного работающего — двое с ложкой. Если пенсионеры — это абсолютно справедливо, люди заслужили за свою жизнь пенсию, то о другой части населения стоит поговорить», — сказал Любченко, подчеркнув, что указанная статистика не учитывает данные о как минимум 7 млн человек, о доходах которых государству ничего не известно.

Часть из них, очевидно, работает за рубежом, тогда как остальные обслуживают теневой сектор экономики.

По данным налоговиков, меньше всего платят налоги жители Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской и Николаевской областей.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев назвал Украину самым бедным государством Европы, имеющим самую большую в Европе теневую экономику.

Фото НВ

50

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Багги достали из реки

Полиция отреагировала на гибель сына Геннадия Корбана

Таюне

Жена Олега Винника умилительно отреагировала на его комплимент

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер