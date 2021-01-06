Новогодний скачок курса доллара: к чему готовиться

Новогоднее падение курса гривни продолжается и усиливается. Если в начале недели дорожал только евро, то теперь вновь вверх пошла и цена доллара. С понедельника, 4 января, курс американской валюты вырос на 13 копеек, а евро — на 11 копеек. В среду, 6 января, НБУ установил официальные курсы на уровне 28,40 грн за доллар и 34,85 грн за евро. На наличном валютном рынке также наблюдается незначительное подорожание основных иностранных валют. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,19 грн, купить по 28,46 грн; евро — сдать по 34,36 грн, купить по 34,88 грн. Учитывая тот факт, что до введения локдауна остается пару дней, рассчитывать на укрепление национальной валюты не приходится. Хотя некоторые эксперты, напротив, прогнозируют ее укрепление.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,2−0,7%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 28,37 грн до 28,40 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,19−28,22 грн до 28,29- 28,31 грн (+0,4% - +0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 28,10−28,34 грн до 28,28−28,53 грн (+0,6% - +0,7%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем незначительного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках — около 28,4−28,6 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Однако есть мнение, что при определенных условиях курс национальной валюты может укрепиться.

«Во вторник Нацбанк возобновил покупки на межбанке и гривня против доллара США заметно укрепилась, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Регулятор пополнил свои валютные резервы на 20 млн долларов. На вчерашних торгах наблюдался значительный дефицит спроса на валюту. Если бы не вмешательство Нацбанка, то гривня поднялась бы еще сильнее. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,26 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,65 грн.

Минфин Украины на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлек в бюджет 8,7 млрд грн. Судя по всему, Кабмин использует любые способы пополнения государственной казны, так как 90% данной суммы заняты по облигациям со сроком погашения в три месяца.

Также стали известны точные параметры кредита от Deutsche Bank. Украина заняла 340,8 млн долларов по ставке 5,75% сроком на 6 месяцев и с правом досрочного погашения долга. Вероятно, средства от МВФ будут направлены на выплату частных кредитов. В противном случае на эти цели придется потратить часть международных резервов Украины, что окажет давление на курс национальной валюты к евро и доллару.

Сегодня по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшей коррекции к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, продолжит слабеть до 34,55 грн", — считает Андрей Гойлов.

Стоит отметить, что в нынешнем году у украинцев будет меньше свободных финансовых ресурсов для покупки валюты, так как заметно вырастут расходы на жилищно-коммунальные услуги. В частности, отменяется льготный тариф в размере 90 копеек за первые 100 потребленных киловатт-часов электроэнергии. Также с 1 января вступает в силу постановление НКРЭКУ о повышении тарифов на производство тепловой энергии для населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений и прочих потребителей.

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