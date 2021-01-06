28.21 / 28.46 34.42 / 34.92
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

После принятия Госбюджета-2021 шансов на создание «Украины без бумаги» значительно больше, — Юрий Назаров

17:10 6 января 2021
Юрий Назаров
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

В недавно утвержденном Верховной Радой бюджете Украины на 2021 год расходы на цифровизацию достигают почти 1,8 миллиарда грн или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всей страны. Между тем европейские города ежегодно тратят на местные инициативы SMART CITY около 10−15% своего бюджета. Но по сравнению с расходами на диджитализацию в государственной смете на 2020 год бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является беспрецедентным. Такое мнение выразил в своем блоге глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре Украины Юрий Назаров.

«Безусловно, Украине еще не один год придется догонять соседей-европейцев, которые задают нам темп и вектор движения в вопросе цифровизации городов. Но, как известно, путь в тысячу ли начинается с первого шага! Вспомним, что в Госбюджете на 2020 год на государство в смартфоне никаких расходов не было заложено вообще. В трудных условиях пандемии и глобальных экономических вызовов бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является рекордным. Поэтому есть уверенность, что цифровизация услуг в украинских городах будет иметь положительную динамику и мы наконец вынырнем из пропасти цифрового невежества», — подчеркнул Юрий Назаров.

По словам реформатора, после принятия Госбюджета-2021, который Юрий Назаров назвал бюджетом развития цифровизации в нашей стране, шансов на создание «Украины без бумаги» значительно больше.

«Сейчас я говорю о государстве, которое в оперативном режиме отказывается от бумажного документооборота в пользу „цифры“. Это новые стандарты, новое качество и комфорт онлайн-услуг в украинских городах. А еще это комплексный сценарий интеллектуализации и цифровой трансформации украинских городов или Стратегия цифрового развития громад, над которой будет работать команда Smart City», — пояснил Юрий Назаров.

В частности, благодаря расходам на цифровизацию, запланированным в Госбюджете-2021, в Украине будет продолжена дальнейшая диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования. Расходы на Национальную программу информатизации достигнут 602 млн грн, еще 231 млн пойдет на развитие административных услуг и расширение сети центров предоставления админуслуг (ЦНАП).

При этом процесс разработки цифровых платформ идет как на государственном, так и на местных уровнях, отметил председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины.

По мнению эксперта, сейчас первоочередной задачей является интеграция планов развития цифровых городов Украины в общегосударственный план цифровизации страны.

«Сейчас собственные smart city-проекты развивают команды специалистов из Харькова, Львова, Днепра, Мукачево и других украинских городов. Но чтобы сделать Украину конкурентоспособной и высокотехнологичной, цифровую реформу, которая развивается на национальном и локальном уровнях, нужно в значительной мере синхронизировать», — написал Юрий Назаров.

Также в своем блоге глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре обратил особое внимание на тему цифровизации градостроительства.

«Речь об электронном кабинете застройщика, единой системе электронного отслеживания строительства и других инициативах, которые будут обеспечивать прозрачное взаимодействие между государственными органами и строительными компаниями. Кроме предотвращения коррупции, такие проекты будут служить эффективности городского планирования и управления городом в целом», — отметил Юрий Назаров.

59

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

«Он не достоин»: Олег Винник расстроил поклонников шоу «Голос країни»

Певица на сцене

«Будь ты проклята!» MARUV впечатлила агрессивная реакция на ее фото

Алексей Потапенко

Потапа ошарашила огромная колонна скорых в Киеве

возле дома, где сбросила мать 3-летнего мальчика

"Была в невменяемом состоянии": стали известны подробности расправы матери над ребенком в Киеве

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер