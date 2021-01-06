После принятия Госбюджета-2021 шансов на создание «Украины без бумаги» значительно больше, — Юрий Назаров

В недавно утвержденном Верховной Радой бюджете Украины на 2021 год расходы на цифровизацию достигают почти 1,8 миллиарда грн или 0,1% от общей суммы расходов бюджета всей страны. Между тем европейские города ежегодно тратят на местные инициативы SMART CITY около 10−15% своего бюджета. Но по сравнению с расходами на диджитализацию в государственной смете на 2020 год бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является беспрецедентным. Такое мнение выразил в своем блоге глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре Украины Юрий Назаров.

«Безусловно, Украине еще не один год придется догонять соседей-европейцев, которые задают нам темп и вектор движения в вопросе цифровизации городов. Но, как известно, путь в тысячу ли начинается с первого шага! Вспомним, что в Госбюджете на 2020 год на государство в смартфоне никаких расходов не было заложено вообще. В трудных условиях пандемии и глобальных экономических вызовов бюджет для дальнейшего цифрового развития, который получила Украина, является рекордным. Поэтому есть уверенность, что цифровизация услуг в украинских городах будет иметь положительную динамику и мы наконец вынырнем из пропасти цифрового невежества», — подчеркнул Юрий Назаров.

По словам реформатора, после принятия Госбюджета-2021, который Юрий Назаров назвал бюджетом развития цифровизации в нашей стране, шансов на создание «Украины без бумаги» значительно больше.

«Сейчас я говорю о государстве, которое в оперативном режиме отказывается от бумажного документооборота в пользу „цифры“. Это новые стандарты, новое качество и комфорт онлайн-услуг в украинских городах. А еще это комплексный сценарий интеллектуализации и цифровой трансформации украинских городов или Стратегия цифрового развития громад, над которой будет работать команда Smart City», — пояснил Юрий Назаров.

В частности, благодаря расходам на цифровизацию, запланированным в Госбюджете-2021, в Украине будет продолжена дальнейшая диджитализация здравоохранения, социальной защиты и образования. Расходы на Национальную программу информатизации достигнут 602 млн грн, еще 231 млн пойдет на развитие административных услуг и расширение сети центров предоставления админуслуг (ЦНАП).

При этом процесс разработки цифровых платформ идет как на государственном, так и на местных уровнях, отметил председатель комитета Smart City общественного совета при Министерстве цифровизации Украины.

По мнению эксперта, сейчас первоочередной задачей является интеграция планов развития цифровых городов Украины в общегосударственный план цифровизации страны.

«Сейчас собственные smart city-проекты развивают команды специалистов из Харькова, Львова, Днепра, Мукачево и других украинских городов. Но чтобы сделать Украину конкурентоспособной и высокотехнологичной, цифровую реформу, которая развивается на национальном и локальном уровнях, нужно в значительной мере синхронизировать», — написал Юрий Назаров.

Также в своем блоге глава комитета Smart City общественного совета при Минцифре обратил особое внимание на тему цифровизации градостроительства.

«Речь об электронном кабинете застройщика, единой системе электронного отслеживания строительства и других инициативах, которые будут обеспечивать прозрачное взаимодействие между государственными органами и строительными компаниями. Кроме предотвращения коррупции, такие проекты будут служить эффективности городского планирования и управления городом в целом», — отметил Юрий Назаров.

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