Какой курс доллара будет после рождественских выходных

После роста в начале недели курсы доллара и евро не изменились. На все рождественские выходные Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,40 грн за доллар и 34,85 грн за евро.

Тем временем на наличном валютном рынке рост курсов основных иностранных валют продолжился. Правда, подорожание составило от 2 до 5 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,22 грн, купить по 28,47 грн; евро — сдать по 34,39 грн, купить по 34,82 грн. Эксперты отмечают, что введенный с 8 января локдаун может отразиться и на курсе национальной валюты.

«В среду, 6 января, на межбанке доллар США к гривне закрепился ниже уровня 28,30 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нацбанк в торгах участия не принимал. Торговая сессия среды по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,26 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,80 грн.

НБУ отчитался о росте международных резервов за 2020 год. Он составил 15%, а резервы выросли до 29,13 млрд долларов США. Это абсолютный рекорд за последние 8 лет. Подобный результат достигнут благодаря взвешенной политике регулятора на валютном рынке. Несмотря на значительный объем чистой продажи на 2,2 млрд долларов в марте, конец года регулятору удалось завершить с положительным сальдо активных операций в 1 млрд долларов. Кроме того, на рост резервов повлияло увеличение стоимости финансовых инструментов инвестиционной корзины на 2,3 млрд долларов. Чистые международные резервы достигли 18,11 млрд долларов. Текущий объем международных резервов покрывает 4,8 месяца будущего прогнозируемого импорта и достаточен для выполнения обязательств Украины. Поэтому любое ослабление гривни к доллару и евро рассматриваем лишь как спекулятивное.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшей коррекции к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Кстати, согласно подсчетам Нацбанка, украинцы в течение всего 2020 года активнее продавали валюту, чем покупали ее. Только в ноябре и декабре объем покупки валюты превысил показатель ее продажи. В частности, за декабрь население продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 млрд 623,8 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 млрд 708,4 млн долларов, то есть чистая покупка составила 84,6 млн долларов. В целом же с начала 2020 года население Украины продало банкам валюты на 15 млрд 950,6 млн долларов, а купило на 14 млрд 852,5 млн долларов. Таким образом, в чистом виде за год украинцы продали из своих «заначек» 1 млрд 098,1 млн долларов.

Стоит напомнить, что недавно «ФАКТЫ» опубликовали прогноз финансовых экспертов о курсе национальной валюты в 2021 году. Мнения экспертов разделились. Одни считают, что стоимость доллара может возрасти до 30 гривен. Другие не исключают, что национальной валюте удастся укрепиться до уровня 26 гривен за доллар.

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