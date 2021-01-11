После праздников курс доллара пошел вниз: валютный прогноз на неделю

Рост курса евро, начавшийся в период новогодних праздников, продолжился и после выходных. А вот доллар США немного ослаб. Со среды, 6 января, американская валюта подешевела на 12 копеек, а европейская — подорожала на 6 копеек, приблизившись к отметке 35 грн за евро. В понедельник, 11 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,28 грн за доллар и 34,91 грн за евро. В то же время на наличном валютном рынке стоимость основных иностранных валют заметно не изменилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,18 грн, купить по 28,46 грн; евро — сдать по 34,25 грн, купить по 34,82 грн. Эксперты считают, что в ближайшие дни существенных колебаний курса гривни не предвидится.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в различных сегментах валютного рынка изменился по-разному, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий курс НБУ незначительно вырос, в других же сегментах доллар снизился к гривне на 0,3−0,7%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,27 до 28,28 грн (+0,04%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,44−28,46 грн до 28,25−28,27 грн (-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 28,26−28,53 грн до 28,18−28,45 грн (-0,3%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки расширилась с 0,9% до 1,0%.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1−28,3 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Другие эксперты также не видят причин для существенных курсовых колебаний в ближайшие дни.

«Курс гривни в понедельник, 11 января, укрепился до 28,25 грн за доллар на фоне информации о том, что международные резервы Украины по итогам 2020 года увеличились на 15% - до 29,1 млрд долларов, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это стало рекордным показателем за последние восемь лет. Как сообщил финансовый регулятор, нарастить международные резервы на 3,8 млрд долларов в кризисный год удалось за счет «последовательной политики на валютном рынке».

После первых неактивных торговых дней с 4 по 6 января все больше участников возвращается на межбанковский валютный рынок, что оживит его и повысит объемы торгов. Ключевой вопрос на рынке — появятся ли нерезиденты с продажами валюты под покупку облигаций внутреннего государственного займа. В ожидании продаж курс несколько проседает. Однако, если продаж не будет, разочарование оттолкнет котировки в другую сторону. Экспортеры и импортеры начнут год с раскачки, и учитывая, что это период локдауна, не будут активными в первые дни.

В целом гривня остается под давлением после введения жесткого карантина в Украине с 8 января. Можно ожидать, что в ближайшей перспективе национальная валюта продолжит движение в диапазоне 28,2−28,3 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

По мнению экспертов, на курс гривни может повлиять ухудшение эпидемиологической ситуации в стране.

«На межбанке торги прошлой недели закрылись в среду и стартуют лишь сегодня, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Гривня к доллару США закрепилась ниже уровня 28,30. НБУ в прошлый понедельник продал 20 млн долларов и во вторник выкупил их обратно. Других значимых операций регулятор не осуществлял. Торги среды на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 28,26 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,80 грн.

Объемы переводов гастарбайтеров за 11 месяцев 2020 года превысили показатели за аналогичный период 2019 года на 1,81%. Прогноз предполагает, что по итогам прошлого года они составят порядка 12,14 млрд долларов США. При относительно низкой потребительской инфляции и девальвации гривни вероятен рост торговли и внутреннего спроса. Международные резервы Украины превысили 29 млрд долларов США, что создает дополнительный «запас прочности» до момента получения траншей от МВФ. Таким образом, курс национальной валюты до конца I квартала этого года останется у текущих уровней. Значительное ослабление гривни возможно лишь при ухудшении эпидемиологической обстановки.

На текущей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшей коррекции к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, ослабнет до отметки 34,65 грн", — считает Андрей Гойлов.

Кстати, глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также дал свой валютный прогноз на 2021 год.

«Если говорить о прогнозе курса гривни на этот год, то никаких оснований говорить о головокружительных изменениях в курсе валют у нас нет, — заявил Даниил Гетманцев. — Украина накопила достаточно большие международные резервы, а инфляция по итогам прошлого года составила примерно 4%».

Стоит напомнить, что, по данным НБУ, в 2020 году украинцы продали валюты гораздо больше, чем купили. В частности, в прошлом году население Украины продало банкам валюты на 15 млрд 950,6 млн долларов, а купило — на 14 млрд 852,5 млн долларов. Таким образом, в чистом виде за год украинцы продали из своих «заначек» 1 млрд 098,1 млн долларов.

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