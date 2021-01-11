«Разве акционеры одолжили бы «Мотор-Сичи» 100 млн долларов под 3% годовых, если бы хотели ее ликвидировать?» — адвокат

В понедельник, 11 января, в Шевченковском суде Киева состоялись два судебных заседания по ходатайствам акционеров АО «Мотор-Сич» о снятии всех четырех однотипных арестов, наложенных на акции этого предприятия. Велась прямая трансляция заседаний в Интернете (публичности процесса добились адвокаты акционеров).

Первым рассматривалось ходатайство компании «Бизнес Хаус Хелена». Представляющий ее интересы адвокат Александр Максименко выступил с несколькими дополнительными ходатайствами, в том числе о вызове в суд почетного президента АТ «Мотор-Сич» Вячеслава Богуслава и высокопоставленных сотрудников ряда государственных органов Украины. Ведь на основании подписанных ими документов летом 2017 года было возбуждено уголовное дело, в рамках которого по ходатайствам следователя были арестованы 56 процентов акций «Мотор-Сичи». Прокурор и следователь высказались против их вызова. Судья их поддержал. В таком же духе прошло все заседание: прокурор и следователь не поддержали ни одно из ходатайств адвоката. Судья каждый раз поддерживал мнение стороны обвинения.

«В 2017 году уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на диверсию и государственной измене, — заявил адвокат Александр Максименко. — Но до сих пор никому конкретно не предъявлены обвинения. Сейчас уже очевидно, что дело никогда не будет передано в суд. Оно возбуждено для того, чтобы лишить акционеров возможности пользоваться своими правами владельцев акций. Уголовное дело не закрывается, и не снимается арест с акций, чтобы заморозить это положение. Ситуация похожа на государственное рейдерство. Следователь заявил в этом зале, что акционеры имели намерение ликвидировать „Мотор-Сич“. Но ведь они дали ей в 2017 году 100 миллионов долларов под 3 процента годовых. Разве инвесторы предоставили бы эту огромную сумму, имея замысел уничтожить предприятие? Конечно же, нет!»

Судья вынес решение отказать в ходатайстве о снятии ареста с акций «Мотор-Сичи». Он не покинул зал, поскольку вслед за этим должен был рассмотреть аналогичное ходатайство другого акционера «Мотор-Сичи» — компании Skyrizon.

«У судьи уже сформировалась позиция по этому делу, — заявил адвокат Алексей Задоенко, представляющий интересы этой компании. — К тому же у нас возникли сомнения в непредвзятости судьи. Поэтому ходатайствуем о его отводе».

На этом заседание было закрыто.

«Представители стороны обвинения чувствовали себя столь расслабленно, что перепутали название компании, ходатайство которой рассматривалось во время первого заседания», — заявил журналистам Алексей Задоенко.

В свою очередь адвокат Александр Максименко заверил, что, несмотря на сегодняшнее решение судьи, акционеры «Мотор-Сичи» продолжат добиваться снятия арестов с принадлежащих им акциям.

Напомним, 14 декабря Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу представителя одного из собственников АО «Мотор Сич» на решение следственного судьи Шевченковского районного суда Киева от 7 сентября 2017 об аресте акций предприятия.

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