Надбавки к пенсиям за стаж украинцам повысят дважды в 2021 году

В 2021 году запланировано два пересчета надбавок к пенсиям за стаж — в июле и в декабре.

Как сообщает «Обозреватель», согласно законодательству, за каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту. «Имеющийся у лица сверхнормативный страховой стаж не может быть ограничен», — утверждается в законе.

Отмечается, что женщина со стажем в 40 лет на данный момент имеет право на прибавку в размере 176,9 гривни, с июля — 185,4 гривни, а с декабря — 193,4 гривни.

А в апреле ожидается автоматический пересчет выплат работающим пенсионерам. При средней зарплате и 35 годах стажа, работающий пенсионер может получить дополнительно 200 гривен. А если зарплата была в три раза выше средней, то размер прибавки составит около 600 гривен.

Напомним, что в 2021 году право выхода на пенсию в 60 лет получают люди, чей рабочий стаж составляет 28 лет — это на один год больше, чем в прошлом году. Тем, у кого такого стажа нет, придется либо «докупать» его, либо работать до 63 или 65 лет.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

194

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter