Восстановление импорта э/э из Беларуси угрожает энергетической безопасности Украины, — Буславец

Удовлетворение краткосрочных интересов трейдеров и отдельных промышленных потребителей благодаря восстановлению импорта электроэнергии из Беларуси в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины. Такое мнение озвучила и. о. министра энергетики в апреле-ноябре 2020 года Ольга Буславец в интервью УНН.

Буславец подчеркивает, что сейчас перед украинской электроэнергетикой стоит ряд проблем, требующих безотлагательного решения. В частности, она заявила, что восстановление с нового года импорта электроэнергии из Беларуси (а фактически и из России) «уже вызвало удивление и непонимание со стороны наших европейских партнеров».

По ее словам, временный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси не означает блокировки перетоков электрической энергии, которые обеспечивают стабильность параллельной работы энергосистем и получение аварийной помощи. Учитывая курс на интеграцию украинской энергосистемы с европейской, это необходимый шаг.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что следование краткосрочным интересам трейдеров и отдельных промышленных потребителей в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в том числе будущее присоединение ОЭС Украины к европейской синхронной зоне ENTSO-E», — отметила экс-руководитель Минэнерго.

Она подчеркнула необходимость четкого выполнения плана синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E: «Надо быть готовым, что чем ближе мы будем к цели, тем больше будет сопротивление как со стороны РФ, так и внутренних сил, не заинтересованных во внедрении европейских правил и усилении конкуренции. Нужна активная позиция профильного министерства и политическая воля государственной власти Украины в целом».

Кроме того, по словам Буславец, необходимо продолжить совершенствовать законодательство, определяющее правила работы рынка электроэнергии: «В частности, принять законопроект № 3657 от 15 июня 2020 года, запрещающий импорт из РФ и Беларуси, который совершенствует конкурсную процедуру на строительство новой генерирующей мощности и регулирует другие проблемные вопросы работы участников рынка; закон о прозрачности оптового энергетического рынка для предотвращения злоупотреблений (REMIT) и ряд других решений, направленных на изменение правил ценообразования на балансирующем рынке, совершенствование порядка проведения электронных аукционов по двусторонним договорам».

Эксперт подчеркнула, что показательным должно быть введение единых правил для всех, а не создание привилегированных условий работы для отдельных ФПГ, хрестоматийным примером которых является так называемая «зеленая металлургия».

В дальнейшем, как отметила Буславец, необходимо продолжать совершенствовать механизм ПСО: «При этом ключевым условием должно быть обеспечение безубыточной деятельности всех участников механизма ПСО — государственных энергетических компаний, поставщиков универсальных услуг, производителей из альтернативных источников».

По словам эксперта, принятые в конце года изменения в этом направлении не позволят полностью решить этот вопрос, потому что они не сбалансируют ситуацию на рынке: «И даже при условии полной оплаты за потребленную электроэнергию прирост долгов в рамках ПСО ежемесячно составит около 1 млрд грн».

Не менее важной, как отметила Буславец, остается проблема погашения долгов перед производителями электрической энергии, суммарный объем которых уже превысил 60 млрд грн. Причем из них 27 млрд — за весь период функционирования предыдущей модели рынка единого покупателя, а остальные сформированы в течение 2020 года из-за финансовой разбалансированности нового рынка.

Еще одной важной проблемой, по мнению Ольги Буславец, остается запуск конкурса на строительство высокоманевренной генерации. При этом она обращает внимание на необходимость дальнейшей реализации шагов, направленных на решение проблемы с «зелеными» производителями и обеспечение устойчивого развития ВИЭ.

Также она упомянула запуск «зеленых» аукционов, который позволит существенно снизить стоимость произведенной из ВИЭ электроэнергии и согласовать темпы роста с возможностями энергосистемы.

Ольга Буславец подчеркнула, что для решения указанных проблем пока есть все — наработанные решения, эффективная, сформированная за предыдущий период команда высокопрофессиональных специалистов: «И теперь все зависит от позиции нового руководства министерства».

Фото Facebook Ольги Буславец

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