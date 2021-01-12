Для киевлян Новый год начался с повышения тарифов на горячую воду и отопление: что теперь почем

Несмотря на то, что украинцы по всей стране выходят на массовые митинги с требованием снизить тарифы, в Киеве городская власть сообщила о повышении тарифов на тепло и горячую воду, которые поставляет Киевтеплоэнерго. Документ датирован 29 декабря 2020 года.

За тепло с 1 января нужно будет платить на 19,2 процента больше, а за горячую воду на 16 процентов больше. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Так, тариф на отопление для населения установлен на уровне 1 616,48 гривен за 1 Гкал (с НДС).

А тариф на поставку горячей воды составляет до 99,79 гривен за 1 кубометр (с НДС).

При этом тарифы приведены без учета расходов на содержание и ремонт центральных тепловых пунктов, без учета затрат на содержание и ремонт индивидуальных тепловых пунктов.

Как сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Денис Шмыгаль на днях заявил, что правительство готово снизить тарифы на газ для населения и назвал два способа, как это можно сделать.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter