Курсы доллара и евро резко обвалились: в чем причина

Если в начале нынешней недели европейская валюта еще дорожала, то теперь гривня резко укрепилась по отношению и к доллару, и к евро. С понедельника, 11 января, американская валюта подешевела на 23 копейки, а европейская — сразу на 83 копейки, приблизившись к отметке 34 грн за евро. В среду, 13 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,05 грн за доллар и 34,08 грн за евро. Падение стоимости основных иностранных валют на 25−40 копеек произошло и на наличном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,96 грн, купить по 28,21 грн; евро — сдать по 33,81 грн, купить по 34,26 грн. Эксперты считают, что гривня вошла в период роста, длительность которого зависит от действий НБУ.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился во всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,43 грн до 28,05 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,24—28,26 грн до 28,03—28,05 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 28,25—28,51 грн до 28,01—28,25 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

В течение ближайшей недели мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 грн, а наличный доллар в банках — около 27,8−28,0 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что объем внутреннего долга уже превысил 1 триллион гривен.

«Во вторник на межбанке продолжился тренд на укрепление гривни к евро и доллару США, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нацбанк выходил с активными интервенциями, купив более 15 млн долларов. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 28,05 грн, евро к гривне ослаб до отметки 34,07 грн.

Вчера, во вторник, прошел аукцион Минфина Украины по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в ходе которого было привлечено в бюджет 8,71 млрд гривен. В итоге объем внутреннего долга «перевалил» за 1 трлн гривен. Вероятно, после получения транша от МВФ Минфин начнет активно сокращать портфель ОВГЗ, иначе долговая нагрузка на бюджет может привести к его секвестру.

По данным таможни, товарооборот Украины в 2020 году составил 103,40 млрд долларов, что на 7 млрд долларов меньше показателей 2019 года. Снижение произошло в основном из-за падения импорта на 6,2 млрд долларов, хотя экспорт снизился лишь на 0,85 млрд. Дефицит внешней торговли продемонстрировал спад с 10,35 млрд долларов до 5 млрд долларов по причине снижения цен на нефть и падения спроса со стороны импортеров в период локдауна. В текущем году резкого падения цен на нефть не ожидается, а импорт без жесткого карантина прогнозируется выше значений 2020 года. Все это создаст дополнительное давление на гривню.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 28,10 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,15 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Финансисты считают, что дальнейшее укрепление гривни будет в первую очередь зависеть от активности Нацбанка.

«Курс гривни в среду, 13 января, тестирует уровень 28 гривен за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На рынке сохраняется значительный перевес продавцов валюты, что приводит к существенному укреплению гривни. Импортеры на рынке пассивны в связи с карантином. Спекулянты играют на ожиданиях укрепления гривни. При этом важную роль играют нерезиденты, которые ориентируются на покупку ОВГЗ. Так, накануне Минфин на размещении гособлигаций привлек 8,9 млрд гривен.

Среди новостей, также поддерживающих гривню, можно выделить начало миссии МВФ в Украине. В текущем году Украина должна перечислить фонду около 1,6 млрд долларов плановых платежей. Из них 1,36 млрд долларов пойдет на погашение основной суммы долга и 260 млн долларов — на проценты. С учетом выплат по задолженности частного, а также межфирменного долга общий объем платежей Украины в пользу нерезидентов в 2021 году составит около 15,5 млрд долларов.

Вероятно, в настоящий момент национальная валюта вошла в стадию довольно активного роста и вскоре может пробить психологическую отметку 28 гривен за доллар. Но многое будет зависеть от НБУ, который остался единственным сильным покупателем на рынке, и все ждут его выхода с покупкой, чтобы понять новый уровень торгов", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что, согласно данным, опубликованным Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, среднемесячный обменный курс гривни к доллару США в течение 2020 года девальвировал на 19,3% - до 28,17 грн за доллар в декабре 2020 года. Как отмечается в инфляционном отчете, обесценивание гривни с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно импортных товаров. В целом, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине по итогам 2020 года ускорился до 5% с 4,1% в 2019 году.

Кстати, как сообщили «ФАКТАМ» эксперты, банки не имеют права без согласия использовать деньги клиента, полученные им с помощью какой-либо платежной системы, для погашения задолженности по кредиту, даже если эта задолженность просрочена. Это прямое нарушение и правил данной платежной системы со стороны банка. Также деньги с других счетов в этом же банке не могут списываться на погашение кредитной задолженности, если это прямо не указанно в договоре, то есть если с данным условием клиент не согласился.

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter