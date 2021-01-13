Нацбанк снова "уронил" курс доллара: теперь он стоит меньше 28 гривен

Нацбанк опустил официальный курс гривни к доллару. 14 января американская валюта будет стоить 27,9705 UAH/USD, тогда как 13 января курс составляет 28,046 UAH/USD.

Укрепление гривни к доллару уже не первое с начала месяца. Снижение курса американской валюты было замечено еще 6 января.

Эксперты рынка, опрошенные «ФАКТАМИ», считают, что наличный курс доллара в банках может опуститься до 27,8 грн. Об этом в статье «Курсы доллара и евро резко обвалились: в чем причина».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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