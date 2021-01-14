Дадут ли субсидию заробитчанам и получившим жилье в наследство

Не секрет, что сотни тысяч украинских семей не могут самостоятельно в полном объеме оплачивать жилищно-коммунальные услуги, поэтому обращаются за помощью к государству. Количество претендентов на получение субсидий в ближайшее время может существенно вырасти — после резкого повышения цен на газ, отопление и электроэнергию. Однако в декабре прошлого года правительство приняло ряд постановлений, которые значительно изменили порядок назначения субсидий. Давайте разберемся, что же произошло.

Субсидию смогут получить лица, которые находятся за границей в период ухода за ребенком до 3 лет

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, в 2021 году получить субсидию смогут те домохозяйства, в которых есть лица, официально работающие за границей. Это коснется и граждан, работающих в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении. Кроме того, на субсидию вправе рассчитывать лица, находящиеся за границей в период ухода за ребенком до 3 лет. Также субсидию могут получить граждане, которые приобрели жилье в течение 12 месяцев перед обращением за субсидией. В частности, речь идет о тех, кто получил недвижимость путем наследования.

А еще субсидия положена лицам, которые не имеют доходов и, в соответствии с законодательством, освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сейчас им назначают субсидию только по решению комиссии.

Кроме того, 23 декабря Кабмин внес изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий, Порядок государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и ряд других документов. В частности, в сумму среднемесячного общего дохода будет учитываться помощь по частичной безработице на период карантина. Она будет приниматься во внимание при расчете субсидии и государственной соцпомощи.

Подробнее об изменениях в порядке предоставления гражданам субсидии и социальной помощи «ФАКТАМ» рассказала руководитель практики решения споров, адвокат компании Gracers Law Firm Людмила Куса.

— Хочу отметить, что порядок начисления субсидии существенно не изменился, расширился только круг лиц, которые могут получать эту помощь от государства. Субсидия начисляется и будет начисляться в денежной наличной и безналичной форме. Если сумма назначенной субсидии превышает 5 000 грн, ее назначают в денежной безналичной форме. По желанию получателя субсидии, которому она начисляется в денежной наличной форме, выплата субсидии со следующего месяца может осуществляться в денежной безналичной форме на основании заявления, поданного в структурное подразделение по вопросом социальной защиты населения.

— Теперь субсидию могут получить лица, которые приобрели жилье в течение 12 месяцев до обращения за субсидией. В частности, речь идет о тех, кто получил недвижимость путем наследования. Эта норма распространяется только на наследников или есть еще другие виды получения недвижимости, позволяющие претендовать на субсидию?

— В пункте 14 Постановления КМ Украины № 848 с последними изменениями от 29 декабря 2020 года сказано: жилищная субсидия не назначается, если кто-либо из домохозяйства или членов его семьи на протяжении 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии купил земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы или другие товары долгосрочного пользования или оплатил (единоразово) любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных согласно социальной норме жилья) на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен.

Согласно пункту 15 того же постановления, при наличии условий, указанных в пункте 14 этого положения, субсидия может назначаться по решению комиссии с учетом конкретных сложившихся обстоятельств. То есть субсидию могут получить на общих основаниях лица, которые приобрели право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования. На сегодня жилищная субсидия им может назначаться только по решению комиссии. Решение об оформлении субсидии или отказе в ней в таких случаях принимается комиссией на основании акта осмотра материально-бытовых условий домохозяйства.

«Субсидию не назначат, если есть дом площадью от 230 квадратных метров или квартира от 130 квадратных метров»

— В каких случаях люди, ставшие владельцами недвижимости, не могут претендовать на субсидию?

— Случаи, когда люди не могут претендовать на субсидию после приобретения права собственности на жилье, указаны в пункте 15 Постановления КМ Украины № 848, а именно: за исключением жилых помещений (домов), на которые оформлено два или больше разных счетов, в случае если общая площадь части жилого помещения каждого домохозяйства, на которую назначается субсидия, превышает 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратов — для индивидуальных домов.

— Как человеку подтвердить факт перехода к нему права собственности?

— Человек может подтвердить переход к нему права собственности с помощью таких документов:

регистрационное удостоверение о праве собственности — на кооперативную квартиру;

свидетельство о праве собственности на объект недвижимого имущества;

свидетельство о праве собственности на объект недвижимого имущества, выданное органом приватизации, — на приватизированные квартиры;

свидетельство о приобретении арестованного имущества с публичных торгов;

свидетельство о приобретении заложенного имущества на аукционе, публичных торгах;

свидетельство о праве собственности на часть (долю) в общем имуществе супругов;

свидетельство о праве на наследство;

договор о разделе унаследованного имущества;

договор наследственный;

договор пожизненного содержания;

договор мены;

договор купли-продажи;

договор дарения;

договор пожертвования;

договор ренты;

договор о прекращении права на алименты на ребенка в связи с передачей права собственности на недвижимое имущество;

договор о прекращении права на содержание при условии приобретения права на недвижимое имущество;

договор о выделении доли из общего недвижимого имущества;

договор ипотечный;

договор управления имуществом;

решение суда, вступившее в законную силу;

государственный акт на земельный участок.

— Приобретение какого еще имущества не дает права на получение субсидии?

— Приобретение любого имущества или оплата услуг (единоразово), кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных услуг согласно социальной норме жилья, на сумму, которая превышает 50 тысяч гривен, является основанием для отказа в получении субсидии.

В частности, субсидию не назначат, если:

есть дом площадью от 230 квадратных метров или квартира от 130 квадратных метров (исключением являются детские дома семейного типа, приемных семей, многодетных семей, семей, в которых на начало месяца, когда назначается субсидия, проживает больше троих детей, над которыми установлена опека);

машина «возрастом» до 5 лет (не учитываются транспортные средства, полученные бесплатно или купленные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения, в том числе за счет денежной помощи на покупку автомобиля, а также транспортные средства, приобретенные родителями-воспитателями в детских домах семейного типа);

сделали покупку на сумму от 50 тысяч грн (оплата медуслуг, жилищно-коммунальных и плата за образование — исключения);

в последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в центре занятости;

есть задолженность по коммунальным платежам более чем 3 месяца;

если не была возвращена излишне (ошибочно) выплаченная сумма жилищной субсидии за предыдущий период;

если в составе домохозяйства или в семье члена домохозяйства есть задолженность по алиментам.

«Помощь по частичной безработице на период карантина будет учитываться при расчете и субсидии, и государственной соцпомощи»

— Согласно правительственному постановлению, получить субсидию смогут лица, которые не имеют доходов и, в соответствии с законодательством, освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Сейчас им могут назначить субсидию только по решению комиссии. Разъясните, кто именно попадает в эту категорию?

— Лица, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие дохода или со среднемесячным общим доходом меньше размера минимальной заработной платы по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы. Также это лица, которые или за которых не был уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере не меньше минимального общего на протяжении трех месяцев периода, за который учитываются доходы (кроме военнослужащих, а также лиц, за которыми есть задолженность работодателя по уплате единого взноса на общеобязательное государственное страхование, или лиц, освобожденных от уплаты взноса на общеобязательное государственное социальное страхование), которые при этом учились на дневной форме обучения или зарегистрированы в службе занятости как безработные и в этот период проходили обучение в центрах профтехнического образования Государственной службы занятости, получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, помощь при рождении (усыновлении) ребенка, помощь лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, помощь по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, помощь лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, достигшему общего пенсионного возраста, но не имеющему права на пенсионные выплаты, помощь по безработице, помощь по временной безработице на период карантина в соответствии со ст. 47 ЗУ «О занятости населения».

Например, это студенты, которые учатся на дневной форме обучения, или безработные граждане, зарегистрированные в службе занятости и в этот период проходящие обучение в центрах профтехнического образования. Также это пенсионеры, неработающие лица, достигшие общего пенсионного возраста, но не имеющие права на пенсионные выплаты. А еще это люди, которые ухаживают за инвалидами I и II группы вследствие психического расстройства, лица, потерявшие работу в связи с коронавирусом и получающие помощь по временной безработице. Жилищная субсидия таким категориям граждан назначается только по решению комиссии.

— То есть теперь в сумму среднемесячного общего дохода будет учитываться помощь по частичной безработице на период карантина. Она будет приниматься во внимание при расчете жилищной субсидии, а также расчете государственной соцпомощи. А раньше помощь по безработице не учитывалась?

— Помощь по частичной безработице на период карантина будет учитываться при расчете как жилищной субсидии, так и государственной соцпомощи. Раньше она учитываться не могла, так как нормы о помощи по частичной безработице на период карантина не было. Соответствующие изменения в постановление Кабмина были внесены только 23 декабря 2020 года.

— Кстати, постановлением от 23 декабря предлагается внести изменения в порядок назначения жилищных субсидий, в порядок выплаты государственной соцпомощи малообеспеченным семьям и в порядок выплаты государственной помощи семьям с детьми и помощи одиноким матерям. Какие именно изменения были утверждены? Каких именно категорий они касаются?

— Теперь заявления для получения субсидий и социальной помощи подаются только в онлайн-режиме или почтой. Для этого были внесены изменения в целый ряд постановлений и законов. Данные нормы касаются тех граждан, которые потеряли доходы в связи с эпидемией COVID-19.

Кстати, правительство решило ввести государственное регулирование на газовые тарифы. В частности, стоимость кубометра газа для конечного бытового потребителя не должна превышать 6,99 гривни. Эти ограничения будут действовать на период карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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