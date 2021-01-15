Когда доллар будет стоить дешевле 28 гривен: прогноз

Падение курсов доллара и евро продолжалось всю неделю, хотя к пятнице несколько замедлилось. Со среды, 13 января, европейская валюта подешевела на 9 копеек, опустившись ниже 34 гривен, а курс американской валюты даже вырос на 1 копейку. В пятницу, 15 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,06 грн за доллар и 33,99 грн за евро. На наличном валютном рынке укрепление гривни также замедлилось. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,02 грн, купить по 28,26 грн; евро — сдать по 33,85 грн, купить по 34,26 грн. Эксперты прогнозируют, что на следующей неделе курс доллара может опуститься ниже 28 гривен, и способствует этому… введенный правительством локдаун. В то же время Нацбанк пока сознательно сдерживает укрепление гривни до получения денег от МВФ.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−1,5%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 28,40 до 27,97 грн (-1,5%). Правда, в пятницу вырос до 28,06 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,24−28,26 грн до 28,04−28,06 грн (-0,7%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за этот же период упали с 28,21−28,46 грн до 28,01−28,25 грн (-0,7%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,9%.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться вблизи 27,9 грн. Наличный доллар — по 27,8−28,0 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что Нацбанк сознательно сдерживает укрепление курса гривни до получения денег от Международного валютного фонда.

«В четверг на межбанковском валютном рынке доллар США по отношению к гривне удержал уровень 28,00 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах участия не принимал, основные игроки тоже не проявляли активности. Торговая сессия четверга на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,07 грн, евро к гривне ослаб до отметки 34,02 грн.

Поступают положительные сигналы о ходе переговоров Украины с МВФ. Сотрудники миссии встретились с министром финансов Сергеем Марченко и дали позитивную оценку деятельности ведомства по вопросам построения системы управления фискальными рисками. От успешности сотрудничества с фондом зависит нагрузка на госбюджет при возврате средств внешним кредиторам. В этом году Украина должна перечислить международным финансовым организациям более 15 млрд долларов. Без помощи и поддержки МВФ это будет весьма затруднительно и создаст дополнительное давление на курс национальной валюты к доллару и евро. Нацбанк пока сознательно сдерживает укрепление гривни на межбанке до получения траншей от МВФ в сумме 1,5 млрд долларов.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,25 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

На курс национальной валюты может повлиять и ситуация с введением государственного регулирования стоимости газа для населения.

«Курс гривни в пятницу, 15 января, находится на уровне 28,05 грн за доллар после того, как премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с представителями Международного валютного фонда решение правительства вернуть госрегулирование цен на газ для населения, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ранее он заявлял, что Кабмин намерен ввести государственное регулирование цен на газ и зафиксировать их на уровне 6,99 грн за кубометр на время карантина, что позволит снизить стоимость голубого топлива для потребителей в ряде регионов. Министр финансов Сергей Марченко в свою очередь сообщил, что МВФ обеспокоен возможным государственным регулированием цен на газ в Украине и такое решение может привести к нарушению обязательств, прописанных в меморандуме о сотрудничестве.

Участники валютного рынка в ожидании, выйдут ли нерезиденты с продажами валюты под размещение долгосрочных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), запланированное на следующей неделе. Настроения инвесторов на мировых финансовых рынках плохи, несмотря на планы Джо Байдена простимулировать экономику на 1,9 трлн долларов и готовность Европейского центробанка к новым стимулированиям.

Между тем многие страны на фоне высокой смертности от коронавируса готовы ужесточать карантин. К примеру, Германия рассматривает возможность жесткого карантина с остановкой транспорта и комендантским часом. Поэтому, вероятно, нерезиденты займут выжидательную позицию и будут ориентироваться по ситуации.

Более того, нерезиденты следят за НБУ, который на фоне ускорения инфляции может пойти на повышение учетной ставки. Минфин же при размещении долговых бумаг не сможет так долго предоставлять 12% доходности по гривне для долгосрочных ОВГЗ, поскольку данная нагрузка будет существенна для экономики.

В итоге рынок в пятницу может остаться в действующем диапазоне, а НБУ в случае резких и непредвиденных колебаний будет их ограничивать. Вероятно, в ближайшее время гривня вряд ли выйдет из диапазона 28,0−28,1 грн за доллар. При выходе на рынок нерезидентов с продажами курс может уйти ниже 28 грн за доллар", — полагает Андрей Шевчишин.

Кстати, советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко считает, что карантин, усиленный с 8 по 24 января, не нанесет ущерба курсу национальной валюты и гривню ждет укрепление. По его словам, конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но промышленные и аграрные предприятия продолжают работать, — заявил Олег Устенко. — Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине».

Эксперт напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составить 28,6 грн за доллар. А эксперты ожидают, что курс гривни в текущем году будет колебаться в пределах 27,0−29,5 грн за доллар.

Стоит отметить, что в последнее время украинцы жалуются на действия некоторых банков, которые распоряжаются средствами клиентов, в том числе и денежными переводами, на свое усмотрение. Как сообщили «ФАКТАМ» эксперты, банки не имеют права без согласия использовать деньги клиента, полученные им с помощью какой-либо платежной системы, для погашения задолженности по кредиту, даже если эта задолженность просрочена. Это прямое нарушение и правил данной платежной системы со стороны банка. Также деньги с других счетов в этом же банке не могут списываться на погашение кредитной задолженности, если это прямо не указано в договоре, то есть если с данным условием клиент не согласился.

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