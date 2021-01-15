Почему так резко выросли цены на газ

Новый год принес украинцам подорожание газа и прочих жилищно-коммунальных услуг. Возмущенные взлетом цен люди начали устраивать акции протеста. Сейчас правительство и парламент пытаются в ручном режиме снизить тарифы на газ, хотя уже почти полгода в стране действует открытый рынок газа, не предполагающий вмешательства государства. В частности, правительство планирует установить цену на период карантина или до конца текущего отопительного сезона на уровне 6,99 гривни за кубический метр голубого топлива. Однако ни для кого не секрет, что отечественный рынок газа остается монополизированным. Это признают контролирующие органы и народные депутаты.

На официальном сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщается, что ведомство изучит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа.

«В течение июля — декабря 2020-го мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов», — говорится в сообщении регулятора.

В АМКУ напомнили, что тарифы на распределение газа утверждает Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для каждой газоснабжающей компании, являющейся естественным монополистом в своем регионе, независимо от того, кому принадлежит. В случае выявления в ходе проверки нарушений антимонопольного законодательства АМКУ обещает заставить НКРЭКУ исправить ситуацию.

Кроме того, АМКУ отмечает, что за пять месяцев работы открытого рынка газа лишь 3% украинцев выбрали нового газопоставщика. В комитете допускают, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за определенных искусственных барьеров. Например, из-за угрозы отключения газа действующим поставщиком или начисления несуществующих долгов. В АМКУ рекомендуют гражданам в случае возникновения таких угроз обращаться с жалобами в НКРЭКУ.

Кстати, по данным, опубликованным на сайте самой НКРЭКУ, тарифы на газораспределение, установленные для 43 облгазов на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн за кубометр для компании «Киевгаз» до 2,55 грн за кубометр для ООО «Газовик».

О монополизации газового рынка заявляют и народные избранники, и даже называют, кому принадлежит львиная доля газового рынка Украины.

«Рынок газа сегодня не является рынком, — заявила в эфире «5 канала» народный депутат от фракции «Голос» Инна Совсун. — Потому что в нем есть одна большая, очень сильная монополия, которая контролирует 70% рынка. Это монополия, контролируемая одним конкретным олигархом, фамилия которого Фирташ. Сейчас именно его монополия устанавливает цену 9,90 грн за кубометр газа. Именно эта монополия наживается на гражданах. Люди должны иметь возможность и заинтересованность свободно перейти от компании-монополиста к другим компаниям.

А что сейчас сделало правительство? Сказало: всем поставщикам установить цену 6,99 грн за кубометр газа. Какая теперь логика для того, чтобы поменять поставщика? Менять поставщика сейчас нет смысла, потому что у всех будет цена 6,99 грн. Это означает, что большинство людей останется у тех же поставщиков, у которых они и были. То есть продолжат обслуживаться у компании-монополиста. Это решение, которое было принято правительством, приведет к тому, что у нас останется монополия на рынке газа. Действия этой монополии уже расследует Антимонопольный комитет, который признает: «Да, у нас есть признаки злоупотребления положением одной компанией», — подытожила Инна Совсун.

Стоит отметить, что с нового года правительство изменило порядок назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, расширен круг лиц, которые смогут претендовать на государственную помощь. В частности, это граждане, работающие в странах, с которыми Украина не заключила договор о социальном обеспечении. Кроме того, теперь субсидия положена лицам, не имеющим доходов и, в соответствии с законодательством, освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

43

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter