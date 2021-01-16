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Акционер «Мотор Сичи» Skyrizon заявила о давлении и недопустимости политизации торгово-экономических отношений

12:13 16 января 2021
Мотор Сич
Владимир ДОБРОВ, специально для ФАКТОВ

Акционер ПАО «Мотор Сич», компания Skyrizon Aviation Industry Investment (КНР), считает действия Министерства торговли США по отношению к ней недопустимым давлением на китайский бизнес и будет использовать все правовые инструменты для защиты своих интересов. Об этом сказано в официальном заявлении компании, опубликованном в Huanqiu — китайском СМИ, основанном People's Daily и Информационным управлением Государственного совета по инвестициям.

Напомним, что вчера Министерство торговли США сообщило о расширении перечня компаний, определенных как «конечные военные пользователи» (Military End-User — MEU), для сотрудничества с которыми требуется специальное разрешение.

Среди прочих, в список, первоначально сформированный в конце 2020 года из сотни компаний, вошла и Skyrizon. Министерство торговли США определяет целью данного списка MEU «информирование экспортеров и реэкспортеров, что для экспорта, реэкспорта или передачи определенных товаров перечисленным организациям потребуется лицензия». Он является частью Правил экспортного контроля над оборотом военных технологий и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной сфере.

Соответственно, речь идет не о санкциях, как прозвучало в ряде СМИ, а о специальном режиме сотрудничества Skyrizon с американскими компаниями.

В Skyrizon сообщили, что в в настоящее время заняты анализом влияния решений Минторга США на свою операционную деятельность.

«Компания Skyrizon инициировала запуск механизмов оценки рисков и реагирования, а также пристально отслеживает развитие событий по данному вопросу, тщательно изучаются возможные последствия включения в список MEU», — сказано в официальном заявлении компании.

Действия Минторга США названы в официальном заявлении Skyrizon неправомерными, а обвинения в адрес компании необоснованными.

«Мы всегда строго соблюдаем закон и действуем исключительно в рамках закона, твердо поддерживаем принципы рыночной экономики и честной конкуренции, настаиваем на использовании правовых средств противодействия для защиты своих законных прав и интересов; в то же время решительно выступам против любого обобщения концепций национальной безопасности, смешения правдивой и неправдивой информации, а также политизации и идеологизации стандартных торгово-экономических действий, злоупотребления государственной властью и неправомерных действий, касающихся необоснованного давления на китайские компании», — сказано в документе.

Как известно, Skyrizon Aviation Industry Investment — одна из китайских компаний, которые совместно контролируют свыше 50% акций украинского АО «Мотор Сич».

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