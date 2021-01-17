Акционеры «Мотор Сичи» на 31 января инициировали собрание для защиты компании от захвата нелегитимным менеджментом

Более 80% акционеров АО «Мотор Сич» поддержали проведение 31 января 2021 года внеочередного общего собрания, на котором планируется вернуть деятельность предприятия в правовое русло, а также предотвратить его захват нелегитимным менеджментом компании. Об этом в совместном заявлении сообщили инициаторы созыва собрания компании-акционеры Skyrizon и «МС-4» (группа DCH).

«Участие в управлении акционерным обществом — неотъемлемое и фундаментальное право каждого акционера, а высшим органом управления любым акционерным обществом является общее собрание акционеров. Согласно действующему украинскому законодательству, все акционерные общества обязаны проводить такое собрание не реже 1 раза в год (ст. 32 Закона Украины „Об акционерных обществах“ № 514-VI от 16.08.2020 г. ). Последний раз собрание акционеров АО „Мотор Сич“ созывалось почти 4 года назад — 30 марта 2017 года, что является серьезным нарушением прав держателей акций», — сказано в сообщении на сайте компаний.

Авторы документа подчеркнули, что коллегиальным органом, осуществляющим защиту прав акционеров, является Наблюдательный Совет.

«Однако Наблюдательный совет АО „Мотор Сич“ к нынешнему времени утратил легитимность, поскольку был избран еще 30 марта 2017 года, и законодательно установленный трехлетний срок его полномочия истек еще 30 марта 2020 г. Учитывая этот факт, в настоящее время набсовет предприятия имеет только одно право — созвать общее собрание акционеров. Несмотря на многократные обращения акционеров АО „Мотор Сич“, действующий „наблюдательный совет“ эту функцию не выполняет. Такие действия мы расцениваем как попытку захвата предприятия и считаем необходимым провести общее собрание акционеров в самое ближайшее время», — говорится в документе.

Skyrizon и «МС-4» также напомнили всем акционерам, что с документацией по внеочередному общему собранию можно ознакомиться на сайте https://mc-osa.com.ua/ua/.

Ранее экс-владелец АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, который по информации СМИ в 2016 г. продал китайским инвесторам принадлежавший ему контрольный пакет акций, опубликовал на сайте завода заявление с обвинениями в адрес инициаторов проведения внеочередного собрания акционеров 31 января 2021 года.

В то же время правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько считает, что действия и публичные высказывания Богуслаева направлены на то, чтобы вопреки закону сохранить за собой контроль над предприятием. Он убежден, что на «Мотор Сичи» реализована сложная схема рейдерского захвата.

«Думаю, многие видели результаты журналистского расследования, согласно которому Богуслаев блокирует китайским владельцам контрольного пакета акций доступ на предприятие при содействии правоохранителей, судей, чиновников. Следы ведут в высшие эшелоны власти, где не хотят понимать, что предприятие, приватизированное в 1998 году, развивается по законам рынка. В СБУ, которое наложило арест на акции, но „диверсантов“ и „изменников“ по соответствующему уголовному делу не нашли. В АМКУ, где чиновники боятся дать разрешение на концентрацию, но не боятся потом, что их посадят за саботаж. Налицо все основания считать действия власти экспроприацией инвестиций и идти в международный арбитраж и требовать от государства Украины возмещения $ 3,5 млрд. ущерба, что, собственно, и сделали китайцы».

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