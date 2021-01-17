Несмотря на запрет суда, владельцы Novus Молчанова и Туменас пытаются по частям захватить рынок «Столичный»,- СМИ

Самый большой оптовый продуктовый рынок «Столичный» все ещё находится под угрозой захвата со стороны Влады Молчановой и Раймондаса Туменаса, владельцев сети Novus и StolitsaGroup. Об этом пишет издание «Вести».

«Суть схемы такова: вопреки тому, что в декабре Хозяйственный суд в Киеве запретил отчуждать объекты рынка, „черные нотариусы“ просто переписали право собственности на один из самых популярных павильонов „Овощи-фрукты“ на компанию, связанную с застройщицей Владой Молчановой», — говорится в публикации.

Дальше, как отмечают «Вести», эта компания по существенно заниженной цене якобы «перепродала» рынок другой компании, якобы связанной с Молчановой и тут же сдала в аренду третьей компании, тоже якобы связанной с ней.

«Чтобы „связать“ руки „антирейдерской“ комиссии при Минюсте, эти же компании начинают судебные разбирательства между собой, таким образом затягивая время и заметая следы. Все эти действия своей подписью и поддельной печатью якобы подтвердил один из фигурантов рейдерского захвата Виктор Бондар, которого в свое время пытались вписать как директора в госреестре, однако Минюст приостановил эти попытки», — отмечается в материале.

На данный момент администрация рынка обратилась с заявлением о незаконном завладении его имуществом в правоохранительные органы и готова отражать не только информационные и судебные атаки рейдеров, но и возможные попытки физического захвата предприятия и его имущества.

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