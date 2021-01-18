Как курс доллара изменится за неделю: прогнозы экспертов совпали

На прошлой неделе курс гривни по отношению к доллару и евро заметно вырос. За минувшие выходные ситуация не изменилась. С пятницы, 15 января, американская валюты подешевела на 1 копейку, а европейская — подорожала на 2 копейки. В понедельник, 18 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,05 грн за доллар и 34,01 грн за евро. На наличном валютном рынке курсы также оставались стабильными. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,07 грн, купить по 28,31 грн; евро — сдать по 33,75 грн, купить по 34,20 грн. Любопытно, что все опрошенные аналитики дали одинаковый валютный прогноз на ближайшую неделю. Кстати, Нацбанк отменил ряд ранее действовавших ограничений на валютные операции граждан.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился по-разному, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — На межбанке доллар еле заметно вырос, в других же сегментах снизился на 0,2−0,8%. Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,28 до 28,05 грн (-0,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,14−28,16 грн до 28,15−28,17 грн (+0,04%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,13−28,38 грн до 28,07−28,32 грн (-0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,9%.

По прогнозам Reuters, курс доллара за первые три месяца года снизится с 28,4 грн до 27,6 грн, преодолев психологическую отметку в 28 грн. У рынка есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020-го Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от МВФ в рамках сделки на 5 млрд долларов.

«Украинская гривня, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям», — говорится в ежемесячном опросе Reuters.

На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0−28,3 грн", — считает Вадим Иосуб.

Государство вновь собирается одалживать немалые средства на внутреннем рынке, что также влияет на курс национальной валюты.

«В субботу торги на межбанке проходили в режиме TOM, то есть оплата купленной валюты — сегодня, ее поставка — во вторник, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торговлю не вступал. Торговая сессия субботы по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,17 грн, евро к гривне ослаб до отметки в 34,02 грн.

Сегодня в США выходной день, поэтому сделки на межбанке по-прежнему будут проходить в режиме TOM. Подобные операции не пользуются популярностью у основных участников рынка, поэтому ожидается снижение торговых объемов. Основные сделки пройдут завтра.

Во вторник состоится аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), где рынку будут предложены облигации в гривнях со сроком погашения через 3, 12, 24, 36 и 72 месяца. В связи с этим возможен выход нерезидентов на размещение и продажа ими валюты для этих целей. На вторичном рынке ОВГЗ с начала года они увеличили свои портфели в данном активе на 4,73 млрд грн, до 90,02 млрд грн. Однако в первичных размещениях они в этом году еще не участвовали. НБУ, вероятно, будет по-прежнему использовать дефицит спроса на валюту для пополнения своих резервов.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекции к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,25 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Также на курс гривни могут повлиять результаты очередных переговоров с МВФ.

«Курс гривни в понедельник, 18 января, торгуется вблизи отметки 28,14 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Сегодня в США выходной (день Мартина Лютера Кинга), поэтому на рынке ожидается вялая торговля. Движение гривни утром определяет продолжающийся рост числа инфицированных коронавирусом в стране и действие «жесткого карантина», введенного в начале января.

Согласно заявлениям властей, Украина ожидает 910 тысяч доз вакцины от COVID-19 в феврале, из них 210 тысяч — от компании Pfizer. На первом этапе будут привиты медики, военные, а также пациенты и социальные работники. Второй этап вакцинации, вероятно, стартует в конце марта и охватит 2,5 млн человек, в число которых войдут пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями.

Помимо эпидемиологической ситуации, рынок следит за переговорами с МВФ, а также за действиями нерезидентов, которые нарастили свои портфели в гривневых облигациях. Уже во вторник произойдет очередное размещение ОВГЗ, где будут предложены «любимые нерезидентами» долгосрочные бумаги с высокой доходностью. Впрочем, из-за выходного в США активность будет низкой.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня рискует еще несколько ослабеть из-за негативных внутренних факторов. Можно ожидать ее ухода к отметке 28,2 грн за доллар", — считает Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что с 17 января вступило в силу постановление Национального банка Украины, направленное на дальнейшую валютную либерализацию. Регулятор отменил ряд ограничений, дальнейшее применение которых утратило свою актуальность. В частности, НБУ отменил запрет на операции физических лиц по покупке и продаже иностранной валюты за гривни на условиях «форвард», на операции по покупке и продаже иностранной валюты и банковских металлов на условиях маржинальной торговли и на расчеты в иностранной валюте при покупке государственных ценных бумаг, номинированных в валюте. Также регулятором снят запрет на осуществление банками операции на условиях «своп» с физическими лицами-резидентами, если первая часть такой операции предусматривает продажу клиенту иностранной валюты или банковских металлов.

Дополнительно Нацбанк разрешил банкам и небанковским финансовым учреждениям покупать иностранную валюту у населения за безналичные средства в гривне через терминалы самообслуживания и утвердил порядок проведения соответствующих операций. В частности, определено, что после продажи валюты через платежные устройства гривневые средства будут зачисляться на собственные текущие счета физлиц. Такие операции должны осуществляться с учетом законодательства о финансовом мониторинге.

В целях содействия использованию цифровых аналогов бумажных документов НБУ уточнил требования к осуществлению физлицами переводов средств в иностранной валюте за пределы Украины и получению таких переводов из-за рубежа. Отныне при осуществлении этих операций физические лица смогут использовать цифровые паспорта в мобильном приложении «Дія», где в электронном виде отображается информация, которую содержит ID-карта и биометрический загранпаспорт гражданина Украины.

Напомним, что ранее Нацбанк разработал новые требования к банковским договорам с самыми востребованными услугами: для оформления потребительского кредита, депозита и открытия счета.

Следует отметить, что в январе в Украине резко выросли цены на газ для бытовых потребителей и предприятий теплокоммунэнерго. Соответственно, подорожали отопление и прочие жилищно-коммунальные услуги. Однако правительство предложило необычный выход из сложившейся ситуации — ввести государственное регулирование стоимости газа. Это не только уничтожит конкуренцию на газовом рынке, но и может привести к отказу в кредитовании со стороны МВФ. Ведь запуск открытого газового рынка являлся одним из условий фонда для предоставления Украине финансовой помощи.

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