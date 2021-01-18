Алименты 2021: как изменятся выплаты и какой тюремный срок грозит неплательщикам

В Украине 7,6 миллиона детей живут в неполных семьях. После развода многие бывшие супруги настолько спешат забыть о своем прошлом, что вычеркивают из новой жизни даже собственных наследников. Хотя после разрыва отношений дети не перестают быть детьми и им нужно не только уделять время и внимание, но и материально поддерживать. Какая минимальная сумма алиментов в 2021 году предусмотрена на ребенка и что грозит злостным неплательщикам, «ФАКТАМ» рассказала юрист ГО «Ла Страда Украина» Марина Легенька.

«Сумма алиментов зависит не только от возраста ребенка»

— Алименты на содержание ребенка для большинства бывших супругов — болезненный момент. Как правило, одна сторона пытается максимально уменьшить сумму выплат, в то время как другая, наоборот, — ее увеличить. Прописан ли на законодательном уровне минимальный размер алиментов в 2021 году?

— Нашим законодательством предусмотрен минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка. Он составляет не менее 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. С 1 января 2021 года плательщик должен будет на одного ребенка до 6 лет уплатить 960 гривен, на сына или дочку от 6 до 18 лет — 1197,50 гривни. С 1 июля 2021 года эта сумма вырастет и будет составлять для детей до 6 лет — 1006,50 гривни, для детей от 6 до 18 лет — 1255 гривен. С декабря 2021 года планируется еще одно повышение выплат, и на детей до 6 лет нужно будет платить 1050 гривен, детей от 6 до 18 лет — 1309 гривен. Сумма алиментов зависит не только от возраста ребенка, но и от доходов его родителей.

— Какие еще факторы влияют на размер алиментов?

— Прежде всего Фемида принимает во внимание состояние здоровья и материальное положение плательщика алиментов, наличие нетрудоспособных родителей, которым нужно финансово помогать, или других детей. Также учитываются не только доходы, но и траты плательщика. К примеру, если выявят, что плательщик алиментов тратит больше денег, чем зарабатывает, это повлияет на размер выплат. Суд решит, что отец или мать имеют достаточный доход, и тогда может назначить выплату алиментов в размере 100% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, законодательно установленный 100% минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка до 6 лет составляет 1921 гривню, а для детей от 6 до 18 лет — 2395 гривен. С 1 июля 2021 года эти суммы изменятся. Для детей до 6 лет минимальный рекомендуемый размер алиментов составит 2013 гривен, а для детей от 6 до 18 лет — 2510 гривен. В декабре 2021 года эти суммы изменят еще раз. И уже на ребенка до 6 лет родитель должен будет заплатить 2100 гривен, а от 6 до 18 лет — 2618 гривен.

Имеет значение при определении суммы алиментов и количество детей. Если речь идет об одном ребенке, тогда это ¼ от суммы общих доходов; если детей двое — 1/3, на троих и больше придется уплатить ½ дохода плательщика.

— Предусмотрен ли максимальный размер алиментов?

— В 2021 году максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет составит:



с 1 декабря 2020 года — 19 210 гривен;

с 1 июля 2021 года — 20 130 гривен;

с 1 декабря 2021 года — 21 000 гривен.

Но если родители между собой договорятся о выплате более высокой суммы алиментов, они должны будут это прописать в соответствующем договоре.

«Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка»

— Часто нерадивые отцы или матери не хотят платить алименты якобы потому, что бывшая вторая половинка их потратит на личные потребности. К примеру, на косметику или новый коврик для автомобиля. Имеет ли право бывший муж или жена тратить на свои нужды выплаты, полученные на ребенка?

— Алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются эти деньги, обязан распоряжаться ими исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Согласно нормам Семейного кодекса (ст. 273) Украины предусматривается, что прекращение взыскания алиментов возможно, если получатель алиментов, например, мать ребенка, не тратит полученные ею деньги на ребенка, то есть, когда дети проживают с отцом и он полностью их содержит. В таком случае происходит прекращение взыскания алиментов.

— Раньше часто после развода родители не спешили платить содержание на ребенка. Собственно, на законодательном уровне не было предусмотрено действенного наказания за это. Сейчас наказание за неуплату алиментов может, скажем так, подтолкнуть родителя вспомнить о своем родительском финансовом долге?

— Ситуация изменилась несколько лет назад. Сейчас законодательством предусмотрена достаточно серьезная ответственность за неуплату алиментов. В частности, гражданская ответственность — неустойка за неуплату алиментов; административная — общественно-полезные работы, ограничение в праве выезда за пределы Украины или на охоту, управление транспортными средствами, пользование оружием.

Могут на основании наличия задолженности по алиментам отказать и в выдаче субсидии. Ну и, наконец, для злостных неплательщиков предусмотрена и уголовная ответственность — наказание в виде общественных работ на срок от восьмидесяти до ста двадцати часов, арест до трех месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Но нужно учитывать, что решение о наказании суд будет принимать, исходя из конкретной ситуации. Например, согласно закону родители, имеющие задолженность по алиментам, лишаются права пользования автомобилем или другим транспортным средством. Но этот запрет не распространяется на должников, для которых управление транспортным средством является источником дохода или имеющих инвалидность I или II группы, или проходящих военную службу. Если нерадивый родитель имеет отсрочку по уплате задолженности по алиментам, тогда этот запрет также не будет его касаться.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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