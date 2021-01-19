На сколько реально подешевеет газ для населения с 1 февраля

Неприятным новогодним сюрпризом для миллионов украинцев стало резкое подорожание газа и его распределения. Поставщики объяснили это ростом цен на голубое топливо в Европе, ведь, согласно нынешней формуле, внутренние цены напрямую зависят от европейских, плюс доставка газа. Однако после широкого общественного резонанса и акций протестов правительство решило повлиять на газовый рынок, введя государственное регулирование тарифов. Но действительно ли это правильное решение и есть ли другие механизмы формирования реальных рыночных цен на газ?

Ограничение цены газа будет действовать до завершения отопительного сезона или карантина

В понедельник, 18 января, правительство Украины на своем заседании приняло решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до завершения отопительного сезона или окончания карантина. Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, теперь поставщики газа не вправе поднимать цену выше, чем 6,99 грн за куб, а значит, стоимость газа для украинцев снизится в среднем на 30%.

«Установленная цена за куб. м ниже на 1,5 грн той, которая была в 2018—2019 годах, — сообщил Денис Шмыгаль. — В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5−3 тысячи грн, или 75% действовавшей минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет приблизительно на 500 грн меньше. И составит приблизительно 40% от минимальной зарплаты», — привел свои расчеты глава правительства.

Кроме того, в ближайшее время может измениться и стоимость распределения газа. Как сообщил премьер-министр, Кабмин ожидает, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничит тариф на распределение топлива облгазов на уровне 1,79 грн за куб. м.

«Мы последние две недели говорили с народными депутатами, с профильным комитетом, с регулятором и сейчас выходим на решение, которым также будет установлена предельная цена, граница тарифа на распределение. Он не будет больше 1,79 грн за куб. м. Это решение, которое мы ожидаем от НКРЭКУ уже в ближайшее время, даст снижение тарифа на распределение по мелким облгазам на 50% и выше», — отметил Денис Шмыгаль.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн за куб. м для АО «Киевгаз» и 0,35 грн за куб. м для АО «Харьковгоргаз» до 2,46 грн за куб. м для ООО «Газпостачсервис» и 2,55 грн за куб. м для ООО «Газовик».

Планы правительства ограничить тарифы на распределение газа поддерживают и в парламенте. Как заявил глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус, в условиях монополизации рынков государственное регулирование не только допустимо, но и часто необходимо.

«Тарифы на распределение, где они были значительно выше, нежели средние по стране, будут снижены до уровня не более 1,79 грн за куб. м, — отметил на своей странице в Facebook Андрей Герус. — Это, в частности, касается мелких облгазов типа „Лубныгаз“, в которых не срабатывает эффект масштаба».

Кстати, на официальном сайте Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщается, что ведомство изучит обоснованность и прозрачность формирования тарифов на распределение газа. В случае выявления в ходе проверки нарушений антимонопольного законодательства АМКУ обещает заставить НКРЭКУ исправить ситуацию.

На решение правительства уже отреагировали и поставщики газа.

«Газоснабжающие компании будут выполнять решения правительства о временном установлении предельной цены на газ для бытовых потребителей, — говорится в официальном заявлении Ассоциации поставщиков энергоресурсов. — К сожалению, при разработке мер защиты потребителей в условиях пандемии правительство не учло опыт внедрения антикризисных мер в европейских странах, где зеркально поддерживали как потребителей, так и производителей и поставщиков.

Мы убеждены, что наиболее эффективным решением в ситуации роста цен на газ на мировых рынках было бы увеличение адресных субсидий для уязвимых категорий потребителей или продажа добытого в Украине газа по льготной цене всем поставщикам, которые работают с населением с ограничением маржи этих поставщиков", — отмечается в заявлении.

«Скидка составит не 30%, а меньше 30 копеек»

Отраслевые эксперты также отмечают популизм правительственного решения и указывают на другие возможности урегулировать цены рыночными механизмами.

«Правительство приняло решение, нарушив Закон «О рынке газа», где четко прописаны возможные механизмы защиты социально незащищенных категорий населения, — сообщил в Facebook член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. - И субсидия — это лишь один из вариантов. Возвращение государственного регулирования цены на газ — это не решение проблемы завышенной цены.

Также правительство фактически поставило на паузу дальнейшее развитие рынка газа в Украине. Ведь после таких решений иностранные компании, которые были готовы работать в Украине с продажей газа, приостановят свои планы. Если твоя деятельность будет зависеть от бюрократических политических решений, то ни один бизнес-план не спасет ситуацию.

Население, конечно, порадуется снижению цены на газ. Хотя сколько той радости? Всего лишь на полтора месяца — февраль и первая половина марта. А дальше рыночная цена на газ будет снижаться, поскольку завершается отопительный сезон. Хитрый шаг. Скорее всего, граждане эту хитрость власти раскусят. И если сначала народ был доволен тем, что цену на газ снизят на 30%, то уже на следующий день оказалось, что правительство ошиблось. И скидка составит не 30%, а меньше 30 копеек. Почти такая разница между ценой, которую предлагает «Нафтогаз» в январе 2021-го — на уровне 7,22 грн, и ценой, которую установило правительство, — 6,99 грн.

В конце концов, решение вопроса завышенных тарифов лежит исключительно в плоскости дальнейшего существования «Нафтогаза» как монополиста на рынке газа. Выделение из «Нафтогаза» компании «Укргазвидобування» и продажа добытого газа на бирже способствовали бы настоящей конкуренции на этом рынке. Нынешнее решение дает прекрасную возможность «Нафтогазу» сохранить контроль за «Укргазвидобуванням» и не продавать газ на бирже", — отметил эксперт.

О несправедливости действующей в нашей стране модели формирования стоимости газа для бытовых потребителей, когда она привязана к ценам на европейских хабах и фактически не учитывает газ собственной добычи, давно говорят экономические эксперты.

«Технически никто не перегоняет газ с нашей восточной границы в Европу, а затем назад в Украину, — сообщил на своей странице в Facebook экономический аналитик Алексей Кущ. - Как система работает: газ заходит в Украину из России на восточной границе. Но для того, чтобы показать виртуальный транзит газа в Европу и виртуальный импорт, на границе Украины со Словакией установлена кольцевая система, и там определенный объем газа прокручивается в условном «коллайдере». Это нужно, чтобы сошлись показатели.

В этой модели потребителей обманывают трижды: на цене газа на европейском хабе, где он физически не покупается; на стоимости транзита по маршруту, по которому газ не поставляется; на цене входа в украинскую ГТС, хотя газ изначально уже находится в нашей газотранспортной системе.

В то же время справедливая цена на газ для населения в Украине, коль уж она привязывается к европейским хабам, должна выглядеть следующим образом: минимальная цена газового хаба в отчетном месяце минус транспортные затраты от хаба к западной границе Украины, минус цена за вход в ГТС, помноженная на коэффициент отклонения калорийности газа (примерно 0,8−0,9, если сравнивать Украину и ЕС). Летом рассчитанная подобным образом цена на газ составила бы примерно 1,8−2 тысячи грн за тыс. кубометров, без НДС и затрат на распределение. А эта цена в разы ниже той, которая предлагалась «Нафтогазом» по правительственной формуле", — отметил аналитик.

Стоит напомнить, что с нового года правительство изменило порядок назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, расширен круг лиц, которые смогут претендовать на государственную помощь. В частности, это граждане, работающие в странах, с которыми Украина не заключила договор о социальном обеспечении. Кроме того, теперь субсидия положена лицам, не имеющим доходов и освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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