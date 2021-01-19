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Неэффективная вакцинация может замедлить восстановление экономики, – Константин Стеценко, ICU

12:54 19 января 2021
Константин Стеценко, ICU
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

В связи с началом массовой вакцинации ожидания международных инвесторов на 2021 год довольно положительные. Об этом основатель группы ICU Константин Стеценко рассказал в интервью Forbes Ukraine.

«Если мы верим в эффективность вакцины, в то, что будет постепенно восстанавливаться туризм и деловая активность, продолжится рост цен на сырье, то, конечно, 2021-й должен стать годом циклических историй. Это будет толкать вверх котировки авиационных, туристических, сырьевых компаний», — прогнозирует Константин Стеценко.

По словам эксперта, перспективными также будут облигации развивающихся cтран, сохранившие прибыльность.

«Мы ожидаем, что продолжат развиваться компании новой экономики, которые упрощают жизнь человеку, бизнесу, обществу. Уберизации, диджитализации и поведенческих изменений в нашей жизни становиться все больше», — сказал основатель группы ICU.

Однако он отметил, что неэффективная вакцинация может замедлить темпы восстановления экономики.

«Также остается риск глобальных торговых войн. А в случае высоких темпов инфляции начнут повышаться процентные ставки, что повлечет переоценку долговых активов», — очертил риски 2021 года финансист.

По прогнозам Константина Стеценко, финансовый мир продолжит изменяться благодаря экспансии новых частных инвесторов, которые вкладываются в акции через технологические платформы типа Robinhood или Interactive Brokers.

«Возможность купить через смартфон на 1000 долларов акции модных компаний — Facebook, Amazon или Apple — вызвала огромную покупательную способность. Изменилась и модель поведения розничных инвесторов: раньше, во время кризиса, они бы таились по углам, а в этот раз (в 2020 году. - Авт.) инвесторы, у которых была ликвидность, достаточно уверенно покупали», — считает он.

Поведение финансовых рынков, по мнению основателя группы ICU, уже не будет таким, как прежде: «Несмотря на появление нового класса инвесторов, рынки понимают, что центробанки и правительства не позволят им терять рассудок».

Константин Стеценко рекомендует частным инвесторам диверсифицировать инвестиционные портфели, чтобы гибко реагировать на риски вроде тех, что возникли весной 2020 года.

Константин Стеценко — один из самых известных специалистов по торговле ценными бумагами на украинском фондовом рынке. В 2006 году вместе с коллегами из международного банка ING создал финансовую группу ICU, которая за 15 лет стала № 1 на украинском рынке гособлигаций и одним из лидеров по управлению активами не только в Украине, но и в Центрально-Восточной Европе.

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