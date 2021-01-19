Кому отменили льготы на оплату электроэнергии

С нового года украинцам придется больше платить не только за газ и отопление, но и за электроэнергию. Правда, в правительстве обещают предоставить льготы тем гражданам, которые используют электроэнергию для отопления жилья.

Напомним, что в конце декабря Кабинет министров отменил так называемый льготный тариф на первые 100 кВт-ч потребленной населением электроэнергии по 90 копеек. Таким образом правительство фактически ввело для бытовых потребителей единый тариф на электроэнергию в размере 1,68 грн за кВт-ч. А теперь Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила предыдущие свои постановления, в которых предусматривались льготы для организаций и населения, в частности:

* на электроэнергию для религиозных организаций; * для населения, проживающего в 30-километровой зоне вокруг АЭС, — на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию. В этом постановлении также был закреплен порядок расчета двух- и трехзонного учета электроэнергии, который предполагает коэффициент 0,5 и 0,4 соответственно для тарифа на электроэнергию, потребленную с 23:00 до 07:00; * льготы для юрлиц, которые оперируют жилыми комплексами для временно перемещенных лиц; * Также утратило силу постановление НКРЭКУ, предусматривавшее льготные тарифы в размере 0,9 грн за кВт-ч на первые 3000 кВт-ч в месяц для бытовых потребителей, использующих электроэнергию для отопления жилья, а также — льготные тарифы в размере 0,9 грн за кВт-ч для многодетных семей и детдомов и для общежитий с общим прибором учета электроэнергии.

Однако не исключено, что льготы на отопление жилья электроэнергией вскоре будут возвращены.

«Правительство разработало и в ближайшее время примет механизм прямых выплат людям, у которых установлено электроотопление жилья, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. - Подчеркиваю, что это будут прямые выплаты без привязки к тому, какие у человека доходы. Это не субсидия в классическом понимании. Это будет компенсация за повышение тарифа, которое произошло с 1 января».

Стоит отметить, что правительство Украины на заседании 18 января приняло решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до завершения отопительного сезона или окончания карантина.

225

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter