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Деньги

В честь Леси Украинки НБУ выпустит серебряные 200-гривневые банкноты

0:30 20 января 2021
деньги

К 150-летию Леси Украинки Национальный банк приготовил подарок: в обращение будет выпущена сувенирная банкнота из чистейшего серебра (999,9 пробы). В каждом изделии будет содержаться не менее 124,4 г драгоценного металла.

Банкнота будет повторять по дизайну 200-гривневую купюру с Лесей Украинкой и Луцким замком. Будет воссоздана и защитная голограмма в виде золотой лилии.

Оригинальное изделие будет выпущено ограниченным тиражом — не более 300 штук. Купить серебряную «Лесю» можно будет на электронном аукционе.

Для более широкого круга нумизматов будет выпущена серебряная монета с Лесей Украинкой. Монета будет содержать 62.2 грамма серебра. На реверсе размещен портрет Леси Украинки, а на аверсе — самые известные образы, созданные поэтессой.

Напомним, в 2020 году Национальный банк Украины презентовал обновленную купюру номиналом 200 гривен и рассказал, как можно вычислить подделку.

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