Доллар и евро опять подорожали: как будут меняться курсы в течение года

Как и прогнозировали опрошенные «ФАКТАМИ» эксперты, после некоторого роста курс гривни вновь начал ослабевать. С понедельника, 18 января, американская валюта подорожала на 10 копеек, а европейская — на 15 копеек. В среду, 20 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,15 грн за доллар и 34,16 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также сдала свои позиции на 5−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,09 грн, купить по 28,33 грн; евро — сдать по 33,85 грн, купить по 34,34 грн. Эксперты считают, что в ближайшие месяцы гривня может укрепиться, а вот во второй половине года не исключена ее девальвация.

«За минувшую неделю запаздывающий официальный курс доллара к гривне еле заметно снизился, в других же сегментах валютного рынка доллар подорожал на 0,2−0,3%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,20 грн до 28,15 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,03−28,05 грн до 28,11−28,13 грн (+0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,01−28,25 грн до 28,09- 28,31 грн (+0,3% - +0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 0,8%.

В течение декабря прогнозы украинских правительственных организаций не обновлялись, зато пересмотрели свои прогнозы ряд украинских инвестиционных компаний, говорится в исследовании Киевской школы экономики (КШЭ). Диапазон прогнозируемых значений обменного курса доллара США в 2021 году находится в пределах 28,0−29,5 грн.

«Увеличение притока внешнего капитала, высокие цены на экспорт и все еще низкий спрос на импорт могут вызвать укрепление гривни в первой половине года. Во втором полугодии постепенное расширение дефицита платежного баланса вследствие увеличения спроса на импорт будет создавать девальвационное давление на гривню», — говорится в исследовании КШЭ.

В течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,2−28,4 грн", — считает Вадим Иосуб.

Правительство предложило Международному валютному фонду изменить порядок использования полученных финансовых ресурсов, что может отразиться на курсе национальной валюты.

«Во вторник на межбанке доллар США к гривне закрепился ниже уровня 28,20 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нацбанк в торгах участия не принимал, но «Укргазбанк» активно продавал валюту. Торговая сессия вторника по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,16 грн, евро к гривне незначительно укрепился — до отметки в 34,15 грн.

Вчера на рынке валютное предложение значительно превышало спрос. По итогам аукциона Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в бюджет было привлечено 12,33 млрд грн. Доходность по 6-летним облигациям превысила отметку в 12,50% годовых. В размещении приняли участие нерезиденты, что и позволило национальной валюте укрепиться к доллару. Рост доходности говорит об опасениях инвесторов относительно дальнейших перспектив экономики Украины. Минфин же до получения транша от МВФ вынужден занимать средства по более высоким ставкам.

Кабмин предложил МВФ изменить порядок использования полученных финансовых ресурсов. Сейчас транши идут на компенсацию дефицита государственного бюджета, а в качестве альтернативы ими предлагается пополнять резервы НБУ. Вероятно, правительство больше озабочено ослаблением гривни и стремится укрепить ее перед стартом основных платежей по международным обязательствам Украины.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем дальнейшей коррекции к уровню 28,20 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Позитивной новостью для гривни стало заявление правительства о возможности постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в Евросоюз.

«Курс гривни в среду, 20 января, укрепился до 28,15 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок позитивно воспринял размещение ОВГЗ на 12,3 млрд гривен и отметил снижение доходности по коротким бумагам, хотя и готовится к сегодняшнему погашению 13,5 млрд гривен по облигациям.

На рынке наблюдается ситуативное спокойствие. Нет сильных локальных продавцов и покупателей. В итоге только нерезиденты могут оказывать влияние на рынок, выводя его из равновесия и позволяя гривне укрепиться. Участники рынка также ожидают решения по учетной ставке НБУ в четверг.

Среди новостей можно отметить заявления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна имеет высокий потенциал по поставкам водорода в Евросоюз. Ранее Евросоюз определил Украину одним из приоритетных партнеров в водородной стратегии ЕС, в рамках которой планируется развитие производства чистого возобновляемого водорода в качестве основного источника энергии. Министерство энергетики Украины сообщило, что рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС.

Вероятно, в ожидании решения НБУ по учетной ставке внутренний рынок будет спокойным и останется в действующем диапазоне. Сдвинуть рынок смогут только нерезиденты. Поэтому ожидаем движения в диапазоне 28,1−28,3 грн за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит отметить, что на курс национальной валюты может оказывать влияние и ситуация с ценами на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги. Правительство приняло решение с 1 февраля зафиксировать стоимость газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Государственное регулирование на рынке газа продлится до завершения отопительного сезона или окончания карантина. Однако эксперты считают, что для снижения цен достаточно было изменить формулу их формирования и учесть в ней не только импортный газ, но и газ, добываемый в Украине.

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