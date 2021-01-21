Покроют ли субсидии резко увеличившиеся расходы на «коммуналку»

«В госбюджете денег на субсидии заложено в два раза меньше, чем в 2018 году»

«Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания „коммуналки“ в январе, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого „коммуналка“ является существенными расходами для семейного бюджета, подавать документы на такую помощь уже сегодня. Податься на субсидию можно разными способами, в том числе в режиме онлайн через сайт Министерства социальной политики».

Однако у государства могут возникнуть серьезные проблемы с финансовым обеспечением субсидиантов.

«Дефицит бюджета колоссальный, только официально мы знаем о 200 миллиардах гривен, а неофициально — о почти 300 миллиардах гривен, — заявил в эфире одного из телеканалов политический эксперт, кандидат юридических наук Андрей Смолий. — Это говорит о том, что средств ни на субсидии, ни на заработные платы бюджетникам может не хватить. Кроме того, в этом году, если сравнить, например, с 2018 годом, заложенные на субсидирование суммы уменьшены в два раза. Почему правительство говорит о регулировании цен на газ? Потому что на самом деле денег на субсидии в бюджете нет».

О серьезных проблемах с выплатами субсидий говорят и в парламенте.

«На самом деле миллионы украинских домохозяйств, учитывая последние повышения тарифов и на газ, и на электричество, находятся в весьма затруднительной ситуации, поэтому им нужна помощь, — сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко. — Есть механизм субсидий. Но хочу напомнить, что в 2018 году на субсидии в госбюджете было заложено 70 млрд гривен, в этом году — почти в два раза меньше — 36 млрд гривен. Причем мы говорили, когда принимался бюджет, что этого мало, я лично поднимал вопрос, а нам отвечали: „Нет, нет этого хватит“. А как этого может хватить? Субсидии могут уменьшиться, если растут доходы населения и снижаются тарифы, а у нас доходы падают, а тарифы увеличиваются, поэтому потребность в субсидиях будет только расти».

«В феврале газ будет стоить точно дороже, чем в декабре 2020 года»

К обоснованности и эффективности государственного регулирования рыночных тарифов у многих экономических экспертов есть много вопросов и нареканий.

«Президент и его команда, в нарушение договоренностей с МВФ и фактически разрушая рыночные взаимоотношения, с 1 февраля 2021-го вводят ограничение цены на газ и стоимости его транспортировки, при этом обещают народу субсидии, — рассказал «ФАКТАМ» бывший министр инфраструктуры Украины (2016−2019 годы) Владимир Омелян. - Трудно сказать, кто посоветовал такое «гениальное» решение, потому что в нем есть целый ряд очень-очень серьезных рисков.

Но для начала несколько важных цифр. Средняя цена газа у государственной компании «Нафтогаз» в декабре 2020-го, а именно эта цифра была в платежке за январь, составляла 6,33 грн за кубометр. В январе она составляет 7,22 грн за кубометр. Платежки за февраль, которые мы получим в марте, нам определят стоимость 1 куб. м газа для потребителя в 6,99 грн плюс 1,79 грн за транспортировку газа, итого: 8,78 грн за кубометр. Но и здесь есть маленький нюанс. В правительстве не учли: тариф на распределение устанавливается без НДС. То есть для конечного потребителя он будет не 1,79 грн, а еще плюс 0,215 грн. Итого: 2,14 грн. Следовательно, окончательная и общая цена газа в феврале будет минимум 9,13 грн за кубометр. Таким образом, в феврале газ будет стоить точно дороже, чем в декабре 2020 года, но, возможно, дешевле, чем в январе 2021 года.

При этом важно отметить, что январские счета за «коммуналку», которые люди получат в феврале, сильно расстроят украинцев. Поскольку в них возрастет существенно не только цена газа, но и почти вдвое стоимость его распределения. А также цена отопления и холодной воды. А еще почти удвоится стоимость электроэнергии, так как ликвидированы все льготы на тарифы. И это все с 1 января по 1 февраля 2021-го, то есть в самый холодный месяц с пиковыми ценами. И я уверен, что малообеспеченным украинцам никто не будет компенсировать такой резкий скачок цен.

Да, в правительстве уже обещают народу субсидии. Но государство до сих пор не выплатило всех субсидий за декабрь и даже ноябрь 2020 года. Зато обещает дополнительные выплаты с февраля 2021-го. Откуда они возьмутся, если казна пуста, а пересматривать государственный бюджет, чтобы увеличить финансирование субсидий, как это предлагали многие депутаты, парламентское «монобольшинство» даже не планирует?

К сожалению проблемы со стоимостью газа лежат отнюдь не в сфере ее государственного регулирования. Проблема — в отсутствии государственной политики управления запасами газа и формирования действительно рыночной цены голубого топлива, с учетом газа собственной добычи, о котором власти и газовые монополисты стараются вовсе не вспоминать. Украина имеет уникальную возможность — собственные хранилища природного газа, крупнейшие в Европе. Если бы во власти были умные люди, хранилища вполне можно было заполнить дешевым газом летом, планово увеличить субсидии на зимний период и совершенно спокойно пройти зиму. Причем «Нафтогаз» даже заработал бы на этом. И все были бы счастливы. Но, видимо, у «зеленой» команды другие приоритеты", — подытожил Владимир Омелян.

Стоит напомнить, что с нового года правительство изменило порядок назначения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Расширен круг лиц, которые смогут претендовать на государственную помощь. В частности, это граждане, работающие в странах, с которыми Украина не заключила договор о социальном обеспечении. Кроме того, теперь субсидия положена лицам, не имеющим доходов и освобожденным от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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