«SI на входе»: без одобрения невозможно будет продать собачью будку, если ее назовут стратегически важной», — эксперт

Создание нового органа, который будет согласовывать инвестиции и получит полномочия их блокировать, несет риски для бизнес-климата и инвестиционной активности в Украине, а также создает колоссальные коррупционные риски. Об этом заявил глава Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько, комментируя принятую на заседании правительства законодательную инициативу, которой предусматривается создание Межведомственной комиссии по вопросам оценки влияния иностранных инвестиций.



В ее полномочия войдет согласование покупки значительных долей в компаниях, относящихся к сфере стратегических интересов Украины. В пояснительной записке к законопроекту указано, что проверка иностранных инвестиций — мировая практика, применяемая в большинстве стран — членов ЕС, а также в США.

«Любая хорошая зарубежная идея в украинских реалиях рождает монстров, и этот случай не исключение, — предостерегает Андрей Семидидько. — Появление такой комиссии — это поборы и на «входе», и «на выходе», если выразиться полуцензурно, авторы идеи про пресловутые SI (Strategic Investments) хотят, чтобы все иностранцы делали «SI на входе».

Эксперт смоделировал ситуацию, когда собственник, например, захочет «выйти» из бизнеса и найдет зарубежного покупателя, который готов заплатить адекватные деньги за бизнес или его часть.

«И вот появляется комиссия, которая начинает придумывать, почему вам нельзя продать свой бизнес или его часть иностранному инвестору или партнеру. Стоимость вашего бизнеса стремится к нулю, поскольку он неликвиден. Другая ситуация: вы решили развивать бизнес и нашли инвестора. Но правительственная комиссия на каких-то основаниях считает, что ваш зарубежный партнер „лицом не вышел“. Доказывайте или „покупайте“ пропуск. А если учесть, что основной инвестор Украины — это безымянные кипрские офшоры, то об инвестициях можно вообще забыть», — анализирует последствия принятия законопроекта Андрей Семидидько.

В качестве примера он назвал компанию «Мотор Сич», продажу которой китайским инвесторам Украина заблокировала, ссылаясь на стратегический статус предприятия и его важную роль в украинской оборонке.

«Назвали стратегическим, назвали оборонным — и всё! Сделка заблокирована! Хотя завод с 2015 года официально исключен правительственным постановлением из перечня стратегических предприятий, а на протяжении нескольких лет вообще не выполняет заказов для оборонки! Никто из чиновников не должен ни объяснять, ни доказывать — любой их домысел становится основанием для блокирования любой сделки. Хочется верить, что депутатам хватит даже не рассудительности, а просто инстинкта самосохранения, чтобы не дать такой рычаг давления на бизнес», — подчеркнул Семидидько.

Эксперт добавил, что «стратегическими» законопроект определяет слишком много отраслей — 38, среди которых вполне гражданские сферы деятельности, такие как добыча ископаемых.

«Может, в Европе или США, где многовековые традиции демократии и существует политическая ответственность, мониторинг и блокирование нежелательных инвестиций — хорошая идея. Но в Украине — точно нет! Без ведома и одобрения правительственных чиновников невозможно будет продать собачью будку, если кому-то взбредет в голову назвать ее стратегически важной! Развитие любого бизнеса или любую инвестицию можно заблокировать на бесконечное время, просто формально изучая „его стратегическую важность“, и ждать „занос“, чтобы вопрос поскорее решился», — предупредил глава Антирейдерского союза о рисках появления нового регуляторного монстра и призывал депутатов «задушить эту лоббистскую гадость».

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