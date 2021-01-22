Курсы доллара и евро выросли: что изменится на следующей неделе

Всю прошедшую неделю стоимость гривни по отношению к основным иностранным валютам снижалась. Только со среды, 20 января, американская валюта подорожала на 11 копеек, а европейская — на 21 копейку. В пятницу, 22 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,26 грн за доллар и 34,37 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также подешевела на 5−10 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,14 грн, купить по 28,34 грн; евро — сдать по 33,99 грн, купить по 34,41 грн. Однако эксперты считают, что курс гривни стабилизируется после того, как НБУ не стал повышать свою учетную ставку.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне вырос во всех сегментах валютного рынка на 0,4−0,8%, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 27,97 до 28,26 грн (+0,8%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,06−28,08 грн до 28,27−28,29 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю увеличились с 28,00−28,24 грн до 28,16−28,36 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 0,9% до 0,7% за счет более быстрого роста курса покупки.

Объем чистой покупки наличной иностранной валюты населением с начала года составил 57 млн долларов, сообщил председатель Совета НБУ Богдан Данилишин. Он отметил, что снижение объемов торгов на межбанке в январе по сравнению с показателями в декабре более чем на 20% определяло относительно высокую волатильность курса доллара, которая сглаживалась валютными интервенциями Нацбанка. Вместе с тем среднедневное значение курса доллара в январе практически не изменилось по сравнению с декабрем. Чистая покупка валюты Нацбанком с начала года составила 20 млн долларов.

В ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн. Наличный доллар — по 28,3−28,5 грн", — считает Вадим Иосуб.

На валютный рынок повлияло решение Нацбанка не повышать свою учетную ставку.

«Накануне курс доллара США к гривне «штурмовал» уровень 28,30 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Нацбанк в торгах не участвовал. Торговая сессия четверга по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,28 грн, евро к гривне заметно укрепился — до отметки 34,35 грн.

Нацбанк вчера оставил учетную ставку без изменений на уровне 6%. Повышения можно будет ожидать весной текущего года, а его причиной, вероятно, послужит рост инфляции. Это в свою очередь повысит доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сделав их более интересными для нерезидентов. Их предложение валюты на межбанке способствует укреплению гривни к доллару и евро.

НБУ прогнозирует, что благодаря помощи международных партнеров его резервы в течение года будут находиться на уровне 30 млрд долларов. Таким образом, в арсенале регулятора будет достаточный объем ликвидности для поддержания курса национальной валюты. Негативное влияние на данный показатель может оказать рост дефицита торгового баланса из-за подъема цен на импортные товары.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем ослабления к уровню 28,20 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,45 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

На курс гривни может положительно повлиять прогресс в переговорах с миссией Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by.

«Курс гривни утром в пятницу, 22 января, укрепился к отметке 28,18 грн за доллар после того, как Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — При этом финансовый регулятор понизил прогноз по ставке на конец года до 7% с 7,5% годовых и не исключает повышения ставки в будущем.

Нацбанк также сохранил прогноз потери ВВП страны на уровне 0,2% из-за январского локдауна. Кроме того, регулятор отметил прогресс в переговорах с миссией Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by и высоко оценивает шансы по ее пересмотру. Сейчас на рынке это главная движущая сила. При подходе курса к отметке 28,3 грн за доллар усиливаются продажи валюты. Вместе с тем и вниз курс не идет активно.

На момент выхода из локдауна, вероятно, на рынке усилятся покупки импортеров для пополнения запасов товаров, а также для энергетического импорта. Также стоит отметить возмещение НДС, которое снизило продажи валюты экспортерами. В пятницу ситуация может немного измениться, и отсутствие возмещения НДС даст рынку больше продаж, что позволит гривне укрепиться.

Вероятно, в ближайшее время гривня останется в диапазоне 28,1−28,3 грн за доллар, с тяготением к нижней границе диапазона", — отметил Андрей Шевчишин.

Напомним, что, по мнению экспертов, на курс национальной валюты может оказывать влияние и ситуация с ценами на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги. Правительство приняло решение с 1 февраля зафиксировать стоимость газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Государственное регулирование на рынке газа продлится до завершения отопительного сезона или окончания карантина. Однако эксперты считают, что для снижения цен достаточно было изменить формулу их формирования и учесть в ней не только импортный газ, но и газ, добываемый в Украине.

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