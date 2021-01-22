Новые акцизы на табачные изделия приведут к невыполнению бюджета, – СМИ

Новые акцизы на табачные изделия не принесут доходов в бюджет, а спровоцируют рост контрабанды и подтолкнут компании к сворачиванию инвестиций. Об этом говорится в материале, опубликованном на «РБК-Украина».

Речь идет о законе № 466-IX — Верховная Рада приняла его еще в январе 2020 года. Согласно этому документу, который в народе уже окрестили «законом о налоговом терроре», с 1 января 2021 года акциз на ТИЭНы — IQOS, Glo — вырастает сразу в 4,2 раза, или на 320%. Также повысился акциз на сигариллы, которые производит отечественный «Марвел» (Винниковская табачная фабрика). Производство сигарилл примерно на 30% дороже производства простых сигарет, но согласно закону № 466-IX ставка акциза на эти изделия выравнивается.

Производители в целом согласились с тем, что акциз должен расти, но предложили повышать ставку постепенно. В профильном комитете Рады признали, что такой беспрецедентный рост акцизов — это перебор. К закону № 466 была подготовлена смягчающая поправка. Однако 17 декабря 2020 года народные депутаты провалили принятие этой поправки и дали зеленый свет четырехкратному повышению акциза на ТИЭНы и уравниванию акциза на сигариллы и сигареты.

«Саботаж в стане „слуг“ организовала депутат Лада Булах, которая никогда прежде не занималась налоговой политикой», — говорится в статье.

Как отмечает автор материала, больше всех от драконовского закона пострадали «Филип Моррис Украина» (IQOS), «Бритиш Американ Тобакко Украина» (Glo) и украинская Винниковская табачная фабрика («Марвел»).

«Филип Моррис Украина» уже сообщила, что вынуждена резко сократить заказ акцизных марок. Только на этом бюджет потеряет сотни миллионов. В компании предупредили, что не исключают остановку инвестиций: порядка 200 млн долл. планировалось вложить в производство ТИЭНов в Украине. Под угрозой уже оказались 50 тысяч рабочих мест. О возможном сокращении рабочих мест говорят и в «Марвел».

Против резкого повышения акциза выступили Федерация работодателей Украины, Союз украинских предпринимателей, Американская торговая палата, Европейская Бизнес Ассоциация.

Тем временем теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет, ведь цены на табачную продукцию в Молдове, Беларуси и России теперь будут значительно ниже, чем в Украине. Стики для электронных сигарет пополнят потоки контрабанды через украинскую границу и помогут повысить достаток коррупционерам от таможни. Теневой рынок сигарет ожидает бурный расцвет.

«Повысив акциз, народные депутаты задумали пополнить казну, но вместо этого лишили ее доходов в сложный период: коронакризис далек от спада», — пишет «РБК-Украина».

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