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СМИ назвали причины отстранения Мясковского с должности директора ОМТП

20:39 22 января 2021
СМИ назвали причины отстранения Мясковского с должности директора ОМТП
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Руководитель Одесского морского торгового порта Алексей Мясковский был отстранен от своей должности для того, чтобы определенные буксирные компании, которые близки к руководству Мининфраструктуры и профильного парламентского комитета, смогли реализовывать схемы, по которым они брали государственные буксиры в аренду за минимальные средства. Об этом сообщает delo.ua

Как пишет издание, увольнение чиновника, который едва ли не единственный в отрасли смог продемонстрировать быстрый и чистый рост показателей своего предприятия — ОМТП достался Мясковскому от знаменитых «почтальонов» со 110-миллионными убытками, а всего через год порт достиг 40-миллионной прибыли, — вызвало недоумение у участников рынка.

«Многие источники сходятся во мнении, что отстраненный руководитель „перешел дорогу“ ряду нечистых на руку компаний, об аферах которых в портах Большой Одессы СМИ пишут уже много месяцев. Более того, он „прикрыл“ ряд схем, процветавших при бывшем руководителе ОМТП, а также вовсю противостоял давлению со стороны так называемого „бэк-офиса“ Министерства инфраструктуры», — отмечает «Дело».

Издание «Дело» со ссылкой на инсайдеров приводит конкретный пример: спустя всего день после отстранения Алексея Мясковского, три самых качественных и ходовых буксира Одесского порта — «Патриот», «Новатор» и «Ударник» без тендера и даже минимальной попытки соблюсти законные процедуры — оформились для передачи в аренду компаниям, аффилированным с буксирной «прокладкой» Ник-флот.

По данным «Думской», госбуксиры отдали за весьма небольшие деньги, которые не позволят оплатить даже технические регламентные работы. Ночью с 21 на 22 января «Ударник», «Новатор» и «Патриот» отправились в Николаевский порт и уже приступили к работе.

Есть еще одна причина, как отмечает издание «Дело», по которой бенефициары описанной схемы — компания Ник-флот — очень торопятся забрать в почасовку три одесских буксира: на днях СБУ остановила работу буксиров Topaz N и Diamond N: «Эти два судна обслуживали судозаходы именно в Николаеве, и сейчас туда срочно нужно подтягивать новый флот — ведь клиенты долго не будут ждать и переведут свои заказы к другим подрядчикам».

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