Молчанова и Туменас не смогут захватить рынок «Столичный», закон на нашей стороне, — Долгушевский

Антирейдерская комиссия при Министерстве юстиции Украины поставила точку в вопросе претензий компании «Спецбуд-Монолит», которую связывают с застройщиками Владой Молчановой и Раймондасом Туменасом к рынку «Столичный». Об этом в интервью «Обозревателю» рассказал заместитель директора рынка «Столичный» по работе с арендаторами Дмитрий Долгушевский.

«Комиссия пришла к выводу, что инициированное представителями этой компании внесение изменений в реестр права собственности на один из павильонов рынка и последующая „перепродажа“ этого объекта — незаконны. В частности, из-за того, что на эту недвижимость в рамках судебного спора между „Спецбуд-Монолитом“ и рынком „Столичный“ было наложено судебное обременение. И до решения дела по сути с ним запрещено было производить любые действия», — подчеркнул Долгушевский.

Комментируя решение комиссии, замдиректора рынка «Столичный» рассказал, что в 2015 году три частные компании — «Спецбуд-Монолит», которую ассоциируют с Владой Молчановой, «Аренпи Групп» и «Шувар» предоставили рынку «Столичный» финансовую помощь для якобы закрытия кредитной линии перед банком, который на тот момент уже был банкротом.

Однако, по словам Долгушевского, мажоритарный собственник вообще не знал о сложившейся ситуации, как и о наличии долга.

«Эта якобы финансовая помощь была оформлена договором целевого займа предприятию «Рынок сельскохозяйственной продукции «Столичный» в размере 42 миллионов гривен. При этом в этом договоре было четко прописано, что этот займ — беспроцентный… От «Спецбуд-Монолита» рынок получил 21 млн. грн, от «Шувара» — 10,5 млн грн, еще 10,5 млн — от «Аренби Групп». И рынок исправно возвращал полученные средства миноритарным акционерам вплоть до декабря 2019 года, когда кредит был полностью погашен. Тут-то и выяснилось, что «беспроцентный» кредит оказался не таким уж и беспроцентным. Часть выплаченных рынком денег кредиторы вывели в счет уплаты процентов. Ставка по «беспроцентному» договору займа составила 24%. Таким образом, за период с декабря 2015 по октябрь 2019 года компания «Спецбуд-Монолит», к примеру, отдав 21 миллион, получила 25 млн 728 тыс 347 грн. То есть почти на 5 млн грн больше… И сейчас «Спецбуд-Монолит» еще и пытается в счет этого якобы не погашенного долга признать за собой право собственности на павильон «Овощи-Фрукты», — отметил заместитель директора «Столичного» в комментарии «Обозревателю».

Он подчеркнул, как пишет «Обозреватель», что претензии «Спецбуд-Монолита» на павильон А6 незаконны, поскольку рынок выполнил все свои обязательства перед кредиторами и полностью погасил долг.

«И когда госпожа Молчанова дает интервью и заявляет, что до 2019 года она не имела никакого отношения к рынку — это, мягко говоря, неправда. Есть видеозаписи ее участия в комиссиях по аудиторской проверке предприятия. Есть подписанные ею документы. Есть документы с подписью ее представителя Павла Герцога. Поэтому отрицать свое участие во всех этих махинациях с ее стороны глупо. Равно так же, как и говорить, что она стала иметь отношение к рынку лишь с 2019 года», — добавил заместитель директора «Столичного», пишет «Обозреватель».

Долгушевский высоко оценил шансы «Столичного» на победу во всех судебных инстанциях и уточнил, что юристы рынка готовят встречные иски, касающиеся как привлечения к ответственности Молчановой за распространение недостоверной информации, так и материальной компенсации.

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