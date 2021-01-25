Три буксира Одесского порта отдали в аренду всего за 30 тысяч гривен, — Мясковский

18 января директор государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» Алексей Мясковский был в срочном порядке отстранен со своей должности. Формальным поводом, написанным в приказе, якобы было «проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия». Об этом пишет capital.ua.

Как отмечает издание, официальный плановый аудит финансово-хозяйственной деятельности Одесского порта был проведен в конце 2020 года и продемонстрировал блестящие результаты: порт показал чистую прибыль в 40 миллионов при том, что еще полтора года назад у него было 110 млн убытков.

Отстранение Мясковского вызвало у рынка, как минимум, недоумение. Буквально через два дня в СМИ появилась информация о том, что три буксира Одесского порта, а именно «Ударник», «Новатор» и «Патриот», ушли из Одессы в Николаев по договору о суточной аренде, в рекордно быстрые сроки заключенному между ОМТП и малоизвестной буксирной компанией из Николаева под названием «Ник-Флот».



Как отметило издание delo.ua, отстранение Мясковского может быть связано с передачей трех государственных буксиров молодой и неизвестной компании. В частности, было сделано предположение, что директор ОМТП просто не позволял сдавать имущество порта в посуточную аренду без конкурсов и процедур и именно поэтому попал в немилость министра.

В эксклюзивном интервью изданию «Транс-Формация» Алексей Мясковский косвенно подтвердил это предположение. По его словам, процедура передачи буксиров в Николаев произошла со всеми мыслимыми нарушениями.

«Согласования не было. Договор, который пришел в портофлот, был подписан Гармашом, но не имел ни одного согласования. Хотя есть определенная процедура: документ должен пройти канцелярию, его должны „расписать“ на ответственных лиц, ответственные лица должны подготовить обоснование, просчитать и утвердить тариф», — сказал в интервью отстраненный директор Одесского порта.

По его словам, три буксира были переданы в суточную аренду по цене вдвое ниже, «чем могли быть отданы тем компаниям, письма от которых лежат сейчас у и. о. руководителя Александра Гармаша».

Ранее в СМИ появился документ с ценами, подписанный Гармашом от Одесского порта и Андреевой от «Ник-Флот»: аренда «Новатора» и «Ударника» обойдется компании в 33 тысячи гривен в сутки, «Патриота» — в 45 тысяч гривен.

В то же самое время, по словам Мясковского, при его руководстве портом ему поступило как минимум пять предложений на аренду этих и других буксиров от различных частных буксирных компаний по тарифам в полтора раза выше.

«Во второй половине года порт получил заявки от пяти компаний с предложениями работать по нормальным договорам, по нормальным тарифам. Получив эти предложения, я обратился с ними к министру с инициативой проводить на буксиры открытый конкурс через систему Prozorro. Потому что у нас есть спрос на буксиры, и бизнес готов к тарифам, которые рассчитали наши экономисты. Там учтены все затраты буксира, наша рентабельность. Без топлива и НДС шла речь о 30−40 тысячах гривен в сутки, а бизнес предлагал нам платить в 1,5−2 раза больше», — утверждает Мясковский.

По его мнению, именно его предпочтение работать через публичную систему закупок Prozorro и стало неформальной причиной его отстранения.

Как пишет capital.ua со ссылкой на инсайд, к этой ситуации якобы причастен заместитель главы Администрации морских портов Украины Алексей Кошин, назначение которого якобы пролоббировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Как отмечается в публикации capital.ua, стратегические объекты инфраструктуры погрязли в коррупционных схемах и мелких проделках «однодневных» чиновников, вместо того чтобы наполнять государственный бюджет.

Напомним, Одесский порт уже становился объектом личного внимания президента Владимира Зеленского — в июле 2019 года он приезжал в порт и жестко раскритиковал тогдашнее руководство предприятия за стремительные убытки и сомнительные схемы, реализуемые в порту. Прошло совсем немного времени, и схемы вернулись на круги своя. Неужели и в этот раз потребуется личное вмешательство президента?

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