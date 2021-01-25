Доллар и евро дешевеют: как повлияет на гривню выход страны из локдауна

Если всю прошедшую неделю курсы доллара и евро росли, то нынешняя неделя началась с их снижения. С пятницы, 22 января, доллар подешевел на 10 копеек, евро — на 12 копеек. В понедельник, 25 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,16 грн за доллар и 34,25 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также укрепилась на 5−7 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,10 грн, купить по 28,29 грн; евро — сдать по 34,01 грн, купить по 34,38 грн. Стоить отметить, что руководство Нацбанка довольно оптимистично смотрит на развитие финансовой системы страны, но при условии получения помощи от международных кредиторов. Эксперты же отмечают, что на курс гривни может оказать влияние выход страны из локдауна.

«На минувшей неделе запаздывающий официальный курс доллара еще рос, на других же сегментах рынка курс стоял на месте или снижался, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,05 до 28,16 грн (+0,4%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за то же время снизились с 28,23—28,26 грн до 28,15—28,17 грн (-0,3%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,10—28,34 грн до 28,10—28,30 грн (-0,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,10 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,10—28,30 грн", — утверждает Вадим Иосуб.

В ближайшее время на курс гривни может оказать влияние выход экономики страны из локдауна.

«В пятницу курс доллара к гривне упал ниже уровня 28,20 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ уже вторую неделю кряду не принимает участия в торгах. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар—гривня завершилась на уровне 28,16 грн, евро к гривне ослаб до отметки в 34,28 грн.

25 января закончился тотальный локдаун украинской экономики, что непременно приведет к росту спроса на валюту со стороны импортеров. Им необходимо пополнить свои товарные запасы, так как вслед за отменой ограничений начнет расти и деловая активность. Экспортеры, в свою очередь, будут выходить на рынок с продажами валют, чтобы конвертировать средства для проведения платежей в украинский бюджет. Завтра (26 января. — Ред.) Минфин Украины проведет аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Рынку будут предложены облигации в гривнях с погашением через 6, 18, 24 и 36 месяцев. Нерезиденты, вероятно, данное размещение проигнорируют.

По валютной паре доллар—гривня большинство заявок на продажу сконцентрированы на уровне 28,30 грн, но и ниже 28,10 грн национальную валюту «не пускают». До конца января торги, по всей вероятности, продолжатся в прежнем диапазоне.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления к уровню 28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, поднимется до отметки 34,45 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Однако негативное влияние на курс гривни оказывает снижение промышленного производства в Украине.

«Курс гривни в понедельник, 25 января, укрепился до 28,14 грн за доллар в ожидании возобновления активности на рынке после завершения локдауна, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Компании, державшие средства в валюте, на протяжении месяца могут их обратно вывести в гривню для проведения хозяйственной деятельности. Кроме того, активизируются импортеры, что приведет к росту спроса на валюту. Рынок сохраняет предположения о продажах валюты нерезидентами, которые могут быть заинтересованы в гривневых ОВГЗ. В ожидании нерезидентов участники валютного рынка снижают цену, чтобы купить дешевле.

Негативными для рынка стали данные Госстата по промышленному производству в Украине, которое в 2020 году сократилось на 5,2%, при том что в 2019 году падение составляло 1,8%. В частности, в добывающей промышленности и разработке карьеров падение составило 3,1%, перерабатывающей промышленности — 6,9%%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — 1,3%.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит торговаться в диапазоне 28,1—28,3 грн за доллар. Следим за нижней границей диапазона, «пробитие» которой без вмешательства НБУ может унести курс ниже 28 гривен за доллар", — отметил Андрей Шевчишин.

Что же касается долгосрочного макропрогноза, то в НБУ настроены довольно оптимистично.

«Основным предположением, которое правление Нацбанка принимает во внимание при составлении макропрогноза, остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом, — сообщил на пресс-конференции председатель Национального банка Кирилл Шевченко. — Мы ожидаем поступления финансирования от МВФ в рамках текущей программы stand-by, а также официального финансирования от Евросоюза, Всемирного банка и других международных партнеров.

Эти средства обеспечат покрытие значительной части бюджетных потребностей в 2021 году. Сотрудничество с фондом остается важным сигналом и для иностранных инвесторов. Оно существенно упростит доступ и удешевит плановые привлечения правительством средств на внешних рынках. Благодаря финансированию от МВФ и других партнеров Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около 30 млрд долларов, несмотря на значительные объемы погашения внешнего долга.

Основными рисками макропрогноза является усиление карантинных мероприятий как в Украине, так и в мире, а также существенный приток иностранного капитала. Проведение вакцинации в мире уменьшает риск повторения локдаунов. Впрочем, сохраняется вероятность локальных форм карантина, которые будут иметь негативные последствия для экономической активности. В то же время сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже существенно оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к Украине. Значительный приток капитала может ослаблять инфляционное давление через канал валютного курса.

Актуальными остаются также риски эскалации военного конфликта на востоке страны, усиление инфляционного давления со стороны стран — торговых партнеров и увеличение волатильности мировых цен на продукты питания", — отметил глава НБУ.

Стоит напомнить, что с начала января произошел резкий рост стоимости энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг. Кабмин ввел государственное регулирование тарифов на газ, но только с 1 февраля. Кроме того, в правительстве напоминают, что малоимущие украинцы могут обратиться за субсидией. Однако эксперты опасаются, что у государства не хватит денег, чтобы обеспечить в полном объеме выплату субсидий.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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