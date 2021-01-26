Глава обанкротившихся «Южных авиалиний» в нарушение санкций ремонтирует самолеты в Украине, – СМИ

Владелец и директор авиакомпании-банкрота «Южные авиалинии» Юрий Молод продолжает нарушать международные санкции, организовывает, финансирует и контролирует техническое обслуживание и ремонт в Украине самолетов и двигателей суданской авиакомпании Green Flag. Об этом говорится в расследовании сайта «Обозреватель», который изучал катастрофу рейса Одесса — Донецк в 2013 году, когда погибли пять футбольных болельщиков.

Как отмечено в публикации, в авиационном мире хорошо известно, что самолеты авиакомпании Green Flag под управлением граждан Украины давно используются спецслужбами и Министерством обороны Республики Судан в зонах военных конфликтов.

По информации журналиста, сейчас в Одессе якобы находится суданский самолет Ан-74 ST-BDT, прибывший в Украину в декабре 2020 года. И нет никаких сведений, на основаниях каких разрешений в Украину прибыл этот суданский самолет. Борт находится в Одессе вне зоны таможенного и пограничного контроля, на стоянке ГП «Одесский авиазавод» концерна «Укроборонпром».

«Молод умудрился переместить на территорию Украины не допущенный к полетам самолет, якобы принадлежащий компании Wallpoint Overseas L.P., отдать его на техническое обслуживание своей украинской компании „БСА Інжирінг“ и в последующем совершить несколько незаконных операций с его перепродажей другим компаниям. По факту этих правоотношений на данный момент в правоохранительных органах возбуждено несколько уголовных производств», — говорится в публикации.

Также до декабря 2020 года, по информации «Обозревателя», все суданские и ангольские самолеты, аффилированные с компанией Молода, прилетали в Украину по поддельным документам и без разрешений Госслужбы экспортного контроля Украины.

«Сотни документов и писем по теме показывают, что Юрий Молод, нарушая международное и украинское законодательство, также неоднократно организовывал, финансировал и контролировал техническое обслуживание в Украине военных самолетов Ан-72 и ремонт двигателей, принадлежащих Министерству обороны Республики Ангола, которые ввозились в Украину под видом гражданских по поддельным документам», — отмечено в расследовании.

К тому же техническое обслуживание этих самолетов осуществлялось контролируемой Молодом украинской компанией, якобы не имеющей допуска для выполнения работ на военных самолетах такого типа.

«Обслуживание компанией Молода военных самолетов и самолетов стран, находящихся под международными санкциями, говорит не только о сложном прошлом, но и непростом настоящем одесского авиационного предпринимателя. Интересно, покажет ли украинская власть свою силу и компетентность в борьбе с коррупционными проявлениями в авиационной отрасли?» — задает вопрос автор расследования.

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