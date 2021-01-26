«Все по чесноку»: как в Украине заработать 15 тысяч долларов с одного гектара земли

Международная торгово-производственная компания «Еврошок» с уникальным продуктом покоряет не только Украину, но и другие страны.

Все началось еще в 2010 году, когда молодой и амбициозный парень Сергей Шиш решил во что бы то ни стало покорить тот аграрный сектор, который до того времени был совсем не развит в Украине. Сергей посадил первое поле чеснока. Да, вы не ослышались, именно чеснока, и сегодня это поле выросло в огромные просторы, а «Еврошок» занимает лидирующие позиции в аграрном секторе Украины — 65% рынка экспорта чеснока составляет продукция этой компании.

«Наша страна никогда не была чесночной. Однако за последнее десятилетие Украина заслуженно стала достойным конкурентом для таких мировых лидеров в этой отрасли, как Китай и Испания. На сегодняшний день моя компания имеет уникальные запатентованные технологии выращивания и подготовки семян для посадки», — рассказал основатель и руководитель компании «Еврошок» Сергей Шиш.

Бизнесмен подчеркнул, что украинский чеснок выгодно отличается от чеснока, выращенного в другие странах: «Наша богатая почва позволяет вырастить продукт, который по своим ценным показателям превышает общепринятые европейские нормы более чем на 25%. Это легко можно оценить, попробовав чеснок из Китая и наш родной украинский. Наш — всегда самый острый и с большим сроком хранения, что выгодно его отличает от конкурентов».

Основатель компании «Еврошок» отметил, что сфера использования чеснока оказалась настолько широка, что поначалу очень удивлялись, когда вникали в эту тему.

«Это и кулинария, фармакология, косметология, даже экомебель умудряются делать из стеблей чеснока. Наверное, ни для кого не станет новостью, какие полезные свойства и витамины содержит чеснок — витамин C, B6, B1, B2, B3, B5, B9, а также полезные микроэлементы: кальций, калий, фосфор, селен, магний, натрий, цинк, железо и марганец. Эфирное масло чеснока — аллицин, является мощным антиоксидантом. Ввиду нынешней ситуации с эпидемией COVID-19 мы плотно сотрудничаем с фармацевтическими компаниями, для которых чеснок является одним из составляющих профилактических препаратов», — подчеркнул Сергей Шиш.

По его словам, компания «Еврошок» активно содействует развитию чесночного бизнес-направления в Украине, продавая не только лучшие семена чеснока, но и технику для его возделывания, берет под аутсорсинг фермерские хозяйства, обеспечивая таким образом полный цикл производства.

Руководитель и основатель компании Сергей Шиш уже получил ряд наград за свою деятельность. Он признан «Персоной года» по версии журнала VIP Clab, имеет бронзовую награду от Import World 2019, является лидером отрасли-2020 в номинациях «Расходы по налогу на прибыль» — серебро, в Запорожском регионе «Активы» — золото. В 2019 году получил бронзовую награду Import Export Award 2019. Сергей Шиш награжден орденом «За профессиональное признание», медалью «За заслуги и достижения», а компания «Еврошок» занимает достойное место в национальном издании «Каталог лидеров».

«Я хочу не только зарабатывать и давать работу и заработок сотрудникам нашей компании, я хочу не только помогать нашим партнерам-аграриям осваивать новое направление в земледелии и новый сверхприбыльный бизнес, я очень хочу заявить на весь мир о нашей плодородной и любимой Украине. Все по чесноку!» — подчеркнул основатель и руководитель компании «Еврошок» Сергей Шиш.

Стоит отметить, что очень радует появление таких амбициозных и стремительно развивающихся компаний в Украине, как «Еврошок».

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