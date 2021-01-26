Когда бензин на заправках резко подорожает: прогноз эксперта

Плавный рост цен на автозаправках начался еще до Нового года. В период долгих праздников и введенного правительством жесткого карантина цены оставались относительно стабильными. Однако в последние дни стоимость горючего довольно резко пошла вверх, причем как в премиальных сетях, так и на небольших периферийных АЗС. Чуть больше чем за месяц, с 22 декабря, в среднем по стране литр бензина А-95 подорожал на 44 копейки, дизтоплива — на 50 копеек, сжиженного газа — на 47 копеек. По состоянию на 26 января, стоимость бензина А-95 в среднем по Украине составляет 25,35 грн за литр, дизтоплива — 24,75 грн, сжиженного газа — 13,03 грн. Главной причиной роста розничных цен является подорожание оптовых партий нефтепродуктов, которые, в свою очередь, дорожают вслед за сырьем — нефтью. Однако в Украине цены на заправках растут медленнее, чем в странах Европы. Значит ли это, что в ближайшие дни может произойти резкий взлет розничных цен на горючее?

«Если оптовые партии топлива подорожали на 4 гривни за литр, то в рознице — максимум на 2 гривни»

О ситуации на топливном рынке и о том, с чем связан нынешний рост розничных цен на горючее, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Сегодня рынок находится в весьма необычном состоянии, когда цены на заправках подрастают потихоньку, но при этом назревает крайне взрывоопасная ситуация, грозящая резким ценовым взлетом. Согласно нашему последнему исследованию, сейчас уровень торговой наценки в розничных сетях упал до трехлетнего минимума. Фактически, если за последние три месяца, с того момента, как начала расти цена на нефть, оптовые партии топлива подорожали на 4 гривни за литр, то в рознице литр горючего подорожал максимум на 2 гривни. И то не у всех. Например, крупнейшая на украинском рынке сеть группы «Приват», объединяющая полторы тысячи АЗС, вообще не изменила цены за эти три месяца, несмотря на то что стоимость нефти выросла почти в полтора раза, с 37 до 55 долларов за баррель. То есть на отечественном топливном рынке создается как бы ценовая пружина, которая за три месяца сжалась уже очень существенно. И эта пружина в любой момент может выстрелить резким ростом розничных цен.

В принципе, заметное подорожание топлива должно было произойти уже давно. Но поскольку крупнейший на украинском рынке игрок не спешит с этим, то все остальные тоже не могут адекватно поднимать цены, поскольку тогда будут усиленно терять клиентов. Поэтому все сегодня сжались. Хотя есть и другие причины.

В своем исследовании мы посчитали, что сегодня 65% автозаправочных станций продают бензин фактически в убыток. То есть мы взяли текущие оптовые цены, по которым АЗС покупают топливо, сравнили с ценой на колонке, вычли текущие затраты, и оказалось, что на многих заправках себестоимость выше, чем фактическая цена на стеле. А это значит убыток. По дизтопливу тоже эти заправки торгуют в лучшем случае в ноль.

— А почему так получается? Ведь легально работающий бизнес не может работать себе в убыток.

— В основном в эти 65 процентов входят станции — так называемые дискаунтеры. Это тот экономсегмент, который торгует в минимальном ценовом диапазоне. Как у них это получается? Ответ здесь один — они наполняют рынок безакцизным топливом. Мы опять видим расцвет нелегальных заправочных станций — они, по сути, все возобновили работу. Если год назад правительство принялось их закрывать и, в принципе, достаточно успешно эту программу реализовало, то сегодня можно сказать, что ренессанс нелегального топливного рынка уже практически полностью произошел. То есть опять передвижные бочки на местах, опять они торгуют непонятно каким продуктом, опять расцветают подпольные мини-НПЗ, которые без уплаты налогов производят низкосортное горючее и заливают им рынок.

В таких условиях естественно, что за счет неуплаты налогов такие АЗС имеют возможность предлагать самые низкие цены. А остальные игроки вынуждены либо снижать маржу, либо тоже покупать часть топлива у нелегалов, для того чтобы снизить свою себестоимость. Либо уходить в какие-то схемы по уклонению от уплаты налогов. Благо сегодня действует мораторий на проверки бизнеса в связи с карантином и, соответственно, никто ничего не боится.

Сейчас мы имеем такую же ситуацию, как в 2015 году, когда правительством Яценюка тоже был введен мораторий на проверки бизнеса. Тогда это привело к расцвету нелегальных заправок, которые появлялись на каждом шагу, и к бесконтрольной торговле. И в результате мы сегодня имеем огромный рынок сжиженного газа, который внутри страны не производим, а вынуждены импортировать, притом импортировать преимущественно из стран СНГ, в частности из России.

«Украинцам стоит готовиться к подорожанию бензина и дизтоплива на 1,5−2 гривни»

— За счет чего группа «Приват» может удерживать цены и, соответственно, влиять на рынок?

— Ну по группе «Приват» более-менее все понятно — она контролирует Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Особенность переработки нефти на этом НПЗ заключается в более длительном периоде ценообразования. То есть, условно говоря, сегодня они перерабатывают нефть, закупленную еще в ноябре, по низкой цене. Поэтому заправки группы «Приват» получают продукт с соответствующей низкой себестоимостью и могут себе позволить не поднимать цены на топливо. Тем более что сегодня мертвый сезон, у них есть избыток нефтепродуктов, в частности бензина, и они могут себе позволить эти цены придерживать даже где-то в убыток своей экономике. Да, они могли бы этот бензин сегодня продать дороже и заработать, но они решили поступить таким образом, надавив на конкурентов.

Они давно стремятся нарастить сеть реализации.

Хотя в некоторых случаях мы видим, что отдельные импортеры, которые, по сути, с ними конкурируют, все равно умудряются торговать даже дешевле, чем группа «Приват», владеющая заводом. Классического экономического объяснения этому нет. А это значит, что там задействованы какие-то схемы, где-то кто-то не заплатил налоги либо при реализации, либо при производстве.

— Сейчас стоимость нефти продолжает расти. И что в таких условиях будет с ценовой пружиной на украинском топливном рыке? Чем это чревато?

— В какой-то момент цены на заправках рванут вверх. Пока никто не понимает, когда это будет. В принципе, пружина должна была разжаться еще в декабре. То есть цена должна была расти более активно еще в декабре и в начале января. Я думаю, что, когда у группы «Приват» закончится запас прочности, пружина разожмется.

Кстати, мы проводим исследования относительно стоимости топлива на АЗС в десяти странах Европы и СНГ, но без учета налогов. Оказалось, дешевле, чем у нас, бензин только в России. По дизельному топливу мы тоже находимся где-то ближе к минимальным ценам. То есть у нас остается отложенный потенциал роста цен, который сегодня составляет порядка полутора-двух гривен. А значит, если бы все развивалось по классической экономической схеме зависимости топливных цен от нефти, мы сегодня имели бы на заправках цены на 1,5−2 гривни выше. Это касается и бензина, и дизтоплива. И украинцам стоит готовиться к такому подорожанию в ближайшее время, — подытожил Сергей Куюн.

Напомним, что тревожная ситуация сложилась и в других секторах энергетической отрасли Украины, в частности на рынке газа. Из-за резкого роста газовых тарифов для населения правительство приняло решение с 1 февраля зафиксировать стоимость газа для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. Государственное регулирование на рынке газа продлится до завершения отопительного сезона или окончания карантина. Однако эксперты считают, что для снижения цен достаточно было изменить формулу их формирования и учесть в ней не только импортный газ, но и газ, добываемый в Украине. Тем более что обещанных правительством субсидий на всех может просто не хватить.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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