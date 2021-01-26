«Мотор Сич» потеряет стимулирующие налоговые льготы из-за махинаций руководителей компании на сотни миллионов

Почетный президент, экс-владелец крупнейшего производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев превратил компанию «Мотор Сич» в персональный офшор. Как свидетельствуют данные на сайте Антимонопольного комитета Украины, Богуслаев стал крупнейшим в Украине получателем государственных дотаций среди негосударственных предприятий благодаря льготам по налогообложению.

АМКУ согласовал освобождение «Мотор Сич» от уплаты ряда налогов до 2025 года, среди которых налог на прибыль, НДС и ввозные пошлины при импорте товаров в Украину (целевые позиции по двигателестроению), налог на землю.

Напомним, специальным законом с 2010 года предприятия авиастроительной отрасли, среди которых и «Мотор Сич», освобождены от уплаты основных налогов и пошлин. Это фактически создало подконтрольный Богуслаеву отраслевой офшор, помогающий ему избегать налогообложения. Пользуясь налоговыми льготами с 2010 до 2018 гг. включительно, Богуслаев недоплатил бюджету страны 4,5 млрд грн, хотя компания за эти годы получила около 19 млрд гривен нераспределенной прибыли, а налоговые льготы, согласно Бюджетному кодексу, являются бюджетными дотациями.

Получая многомиллиардные налоговые преференции, Богуслаев взял обязательство создать на «Мотор Сич» дополнительные 300 рабочих мест до 2025 года. Вопреки этим обещаниям за все время действия госпрограммы менеджеры Богуслаева уволили около 10 тысяч сотрудников.

Налоговые льготы Богуслаевым были получены для развития предприятия, а нецелевые траты являются нарушением, что может привести к их утрате.

Как ранее сообщило агентство УНИАН, «должностные лица ОАО «Мотор Сич» совершили растрату в размере 438 млн грн на приобретение «мусорных» ценных бумаг с целью на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности. Эти факты стали поводом для возбуждения уголовного дела, а также могут стать основанием для утраты права получать налоговые льготы.

На 31 января текущего года на «Мотор Сичи» назначено внеочередное общее собрание акционеров. Среди вопросов повестки собрания — смена набсовета компании и формирование новых органов корпоративного управления. Акционеры планируют привести деятельность «Мотор Сичи» в соответствие с требованиями действующего законодательства, хотя до сих пор утративший полномочия набсовет игнорировал их требования созвать общее собрание.

В международном арбитраже вскоре будет рассмотрен иск китайских акционеров «Мотор Сичи» к государству Украина с требованием компенсации в размере 3,5 млрд долларов. Аресты акций и недопуск новых акционеров к управлению компанией нарушают законные права владельцев контрольного пакета акций, а также противоречат украино-китайскому соглашению о взаимном поощрении и защите инвестиций.

Фото: motorsich.com

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