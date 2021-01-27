Доллар и евро пока дешевеют: что будет с курсами к концу недели

С конца прошлой недели курс гривни по отношению к доллару и евро укрепляется. Правда, к середине нынешней недели этот процесс замедлился. С понедельника, 25 января, доллар подешевел на 1 копейку, евро — на 6 копеек. В среду, 27 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,15 грн за доллар и 34,19 грн за евро. На наличном валютном рынке гривня также незначительно укрепилась. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,08 грн, купить по 28,27 грн; евро — сдать по 33,95 грн, купить по 34,33 грн. Эксперты считают, что в ближайшие дни ситуация на валютном рыке будет оставаться стабильной.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился незначительно, в пределах 0,1%, и при этом разнонаправленно, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,19 грн до 28,15 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,14−28,16 грн до 28,17- 28,19 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,08−28,31 грн до 28,08−28,27 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

Согласно обзору Citi, аналитики Инвестбанка прогнозируют рост курса доллара к концу этого года до 29,47 грн при среднегодовом его значении 28,92 грн, а в следующем — до 30,67 грн (30,12 грн — среднегодовое). Аналитики Citi отметили институциональный регресс, произошедший в 2020 году, но склоняются к тому, что необходимость финансировать большой дефицит госбюджета станет стимулом для властей Украины продолжать сотрудничество с МВФ. По их мнению, решающее значение будут иметь обеспечение независимости НБУ.

В течение ближайшей недели мы не ожидаем значительного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,1−28,3 грн", — считает Вадим Иосуб.

Однако эксперты отмечают, что на курс гривни могут негативно повлиять экспортеры.

«Во вторник на межбанковском валютном рынке доллар США продолжил укрепление по отношению к гривне, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ в торгах не участвовал. Торговая сессия вторника на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,19 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,27 грн.

Вчера на рынке укрепление доллара началось после сообщений о том, что экспортерам стали возмещать НДС. Теперь у них меньше стимулов выходить с продажами валют на межбанк. Снижение спроса на гривню с их стороны ведет к ослаблению национальной валюты к доллару и евро.

Также вчера Минфин провел аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в гривнях. В бюджет было привлечено 7,55 млрд грн. Нерезиденты в покупках долговых бумаг не участвовали.

По данным НБУ, объем выведенных бизнесом за границу дивидендов в 2020 году составил 3,7 млрд долларов, что на 19,35% больше, чем годом ранее. Это негативное явление — следствие валютной либерализации, в этом году регулятор ожидает снижения объемов репатриации дивидендов на 0,6 млрд долларов. В будущем при стабилизации макроэкономической ситуации может произойти дальнейшее уменьшение данного показателя, что будет способствовать укреплению гривни.

До конца недели по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления к уровню 28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,45 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Также влияние на гривню оказывают данные о росте государственного долга.

«Гривня в среду, 27 января, сохраняет свою стабильность и торгуется на уровне 28,15 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — С 15 января гривня находится в узком диапазоне колебаний — 28,1−28,3 грн за доллар, который удерживается даже без помощи НБУ.

Сейчас проходит период активных налоговых платежей, когда экспортеры заводят валюту, и погашений по НДС, когда экспортеры получают гривню. Поэтому ситуация на рынке будет зависеть от баланса этих выплат. Нерезиденты хоть и присутствуют на рынке, их активность не такая значительная, чтобы двинуть рынок, поскольку локальные игроки сами достаточно активны, а торговые обороты накануне поднялись до 180 млн долларов. Также влияние на гривню оказывают данные о росте государственного долга в декабре 2020 года на 6,01 млрд долларов — до 90,26 млрд долларов.

Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит оставаться достаточно стабильной возле отметки 28,2 грн за доллар. Следим за границами действующего диапазона 28,1−28,3 грн за доллар, выход из которого определит дальнейшую тенденцию рынка", — отметил Андрей Шевчишин.

Стоит также отметить, что в последние дни замечен рост стоимости горючего на украинских АЗС. Причем, по мнению экспертов, розничные цены увеличиваются значительно медленнее оптовых. Поэтому в ближайшее время литр бензина и дизтоплива может подорожать еще на полторы-две гривни.

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