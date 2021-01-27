Вернувшимся из-за рубежа украинцам хотят давать по 150 тыс. грн на открытие дела

Правительство Украины на заседании 27 января поддержало законодательную инициативу о введении грантовой поддержки для трудовых мигрантов, которые приняли решение вернуться в Украину и открыть собственное дело.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, размер выделяемых одному мигранту средств ограничен суммой в 150 тысяч гривен.

Одним из главных условий, по его словам, является инвестирование в проект собственных средств в сумме, не меньшей, чем государственные ассигнования.

«Мы рассчитываем, что такая поддержка даст стимулы для людей оставаться в Украине, открыть собственный бизнес, инвестировать средства в свою общину и в новые рабочие места для украинцев», — сообщил Шмыгаль.

Напомним, ранее правительство Украины на своем заседании приняло решение об установлении предельной цены на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать с 1 февраля 2021 года до завершения отопительного сезона или окончания карантина.

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