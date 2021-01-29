Как повлияют на курсы доллара и евро выплаты от МВФ: прогноз на неделю

Если в начале нынешней недели курс гривни укреплялся по отношению к основным валютам, то к пятнице доллар вновь начал дорожать. Правда, европейская валюта продолжила девальвировать. Со среды, 27 января, доллар подорожал на 4 копейки, а евро подешевел на 9 копеек. В пятницу, 29 января, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,19 грн за доллар и 34,10 грн за евро. Хотя на наличном валютном рынке гривня продолжила укрепляться. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,05 грн, купить по 28,26 грн; евро — сдать по 33,80 грн, купить по 34,19 грн. На стабилизацию украинской валюты оказывает влияние довольно оптимистичный экономический прогноз Нацбанка и начало выплат от Международного валютного фонда.

В ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2021-го говорится, что в первой половине 2021 года инфляция временно ускорится и выйдет за пределы целевого диапазона 5% ± 1%. Национальный банк может допустить временное отклонение инфляции от цели для быстрого восстановления экономики после коронакризиса. В результате после сокращения на 4,4% в 2020 году украинская экономика вернется к росту на уровне около 4,2% в 2021 году и 4% в среднесрочной перспективе. В то же время Национальный банк готов повышать учетную ставку для приведения инфляции к цели, отмечается в отчете.

«На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно снизился во всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, уменьшился с 28,20 до 28,19 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,26—28,28 грн до 28,13—28,15 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю изменились с 28,15—28,35 грн до 28,08—28,27 грн. При этом разница между средними курсами покупки и продажи сохранилась на уровне 0,7%.

На ближайшую неделю мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28 грн. Наличный доллар — по 28,0−28,2 грн", — считает Вадим Иосуб.

Эксперты отмечают, что у Нацбанка достаточно ресурсов для удержания курса гривни на нынешнем уровне и даже его укрепления.

«В четверг доллар США против гривни практически всю торговую сессию «топтался на месте», — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — НБУ на рынок не выходил. Торги четверга на межбанке по валютной паре доллар — гривня завершились на уровне 28,19 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,10 грн.

После новостей о том, что экспортеры получили возмещение НДС, многие участники рынка ожидали существенного ослабления гривни. Однако рост котировок наблюдался лишь до обеда. После этого предложение валюты резко снизилось и цены вернулись на отметки открытия торгов. Вероятно, основные операции прошли еще в начале этой недели и на межбанке достигнут баланс спроса и предложения.

Сегодня ожидается низкая активность основных участников рынка. По предварительной информации от главы Совета НБУ Богдана Данилишина, позитивное сальдо активных операций НБУ на межбанке, то есть разница между покупками и продажами, составляет 20 млн долларов. Так что у регулятора достаточно ресурсов, чтобы при необходимости укрепить курс национальной валюты к доллару и евро.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления к уровню 28,30 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, достигнет отметки 34,35 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Важное влияние на курс гривни оказывает скорое начало выплат от МВФ.

«Курс гривни в пятницу, 29 января, держится вблизи отметки 28,15 грн за доллар, ожидая закрытия месяца, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Накануне активность на рынке заметно снизилась, и, вероятно, январь будет закрыт на слабых «оборотах».

Уже на следующей неделе пройдут первые в этом году выплаты от Международного валютного фонда, ведь 4 февраля ожидается поступление 145 млн долларов. При этом правительство заявило, что его средства в НБУ превышают 1,8 млрд долларов и их достаточно для обслуживания плановых выплат по внешним и внутренним займам в иностранной валюте, объем которых на конец января составляет 77 млн долларов, в феврале — 652 млн долларов.

Между тем работа миссии МВФ продлена в Украине на 7−10 дней. Национальный банк Украины уже отметил прогресс в переговорах, и высоко оценивает шансы по пересмотру программы.

Вероятно, сегодня курс гривни сохранится в торговом диапазоне 28,1−28,3 грн за доллар. Рынок может перейти в сезонный рост, однако регулятор не допустит сильного укрепления курса", — считает Андрей Шевчишин.

Несмотря на стабилизацию курса гривни, в последнее время наблюдается рост стоимости горючего на украинских АЗС — на фоне подорожания нефти. Причем, по мнению экспертов, розничные цены увеличиваются значительно медленнее оптовых. Поэтому в ближайшее время литр бензина и дизтоплива может подорожать еще на полторы-две гривни.

44

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter