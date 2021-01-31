Китайский акционер «Мотор Сич» Skyrizon назвал санкции Украины «варварским грабежом» и заявил о защите своих прав

Введение государством Украина санкций против китайских акционеров «Мотор Сич» варварский грабеж и грубое нарушение законных прав. Китайский акционер «Мотор Сич» намерен использовать все возможные юридические средства, включая международный арбитраж, для решительной защиты своих интересов. Об этом сказано в официальном заявлении Skyrizon, которое опубликовано в китайских медиа и на сайте внеочередного собрания акционеров ПАО «Мотор Сич».

«После вступления в силу санкций, компания Skyrizon как акционер компании „Мотор Сич“ будет незаконно лишена своих законных прав и вынуждена прервать общепринятые деловые отношения с украинской компанией „Мотор Сич“, что повлечет за собой огромные необратимые убытки. Со стороны государства Украина такие действия — это варварский грабеж и серьезное нарушение законных прав и интересов китайских компаний, работающих за рубежом, беспрецедентное неуважение к принципам и правилам международной торговли», — заявили в Skyrizon и добавили, что в указе президента Зеленского отсутствуют конкретные причины введения данных санкций, поэтому «есть основания полагать, что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию „Мотор Сич“ и недопущения реализации проекта международного сотрудничества».

Как отмечено в заявлении, «такие действия совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 года о включении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)».

В документе описана полная хронология попыток урегулирования ситуации. В Skyrizon отметили, что с июля 2017 года проводили переговоры с государством Украина в надежде миролюбиво разрешить инвестиционный спор, однако с августа 2020 года вынуждены были предпринять ряд юридических действий «в условиях длительной задержки, умышленного уклонения от решения вопросов и даже злонамеренной клеветы со стороны государства Украина».

9 декабря 2020 года, после того «как множественные добросовестные переговоры потерпели неудачу», Skyrizon начала международный инвестиционный арбитраж.

13 января 2021 года на основании расследования ГБР и его заключений о неправомерных действиях СБУ, Печерский районный суд города Киева вынес решение о признании Skyrizon и китайских инвесторов «Мотор Сич» потерпевшей стороной от противоправных действий СБУ.

«Во избежание дальнейшего ухудшения условий ведения бизнеса компании „Мотор Сич“, акционеры АО „Мотор Сич“, владеющие более 80% акций, планировали провести общее собрание акционеров 31 января 2021 года. Именно в этот момент украинское руководство издало санкционные указы против компании Skyrizon, которые незаконно, необоснованно и грубо лишили компанию Skyrizon ее законных прав. Государство Украина отказалось от результатов предыдущих переговоров и полностью исключило любую возможность примирения между двумя сторонами», — сказано в заявлении китайского акционера «Мотор Сич».

В Skyrizon возмущены заявлением главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что ситуация с «Мотор Сич» не влияет на инвестклимат в Украине.

«Санкции против компании — это ошибочные и глупые действия, которые могут только отпугнуть от Украины потенциальных инвесторов со всего мира, окончательно загнать в безысходное положение и без того умирающую авиационную промышленность, ухудшить и без того пошатнувшуюся экономику…», — отмечено в заявлении.

В резюмирующей части заявления сказано, что Skyrizon решительно выступает против таких действий со стороны государства Украина.

«Компания Skyrizon всегда соблюдает закон и действует в соответствии с ним. Компания всегда надеется на мирное разрешение конфликтов, но никогда не станет бояться насилия; мы будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты своих законных прав и интересов», — подчёркивается в заявлении.

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