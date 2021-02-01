Курсы доллара и евро в феврале: прогноз экспертов

Если в конце прошлой недели наблюдалось подорожание доллара и снижение цены евро, то после выходных тенденция полностью поменялась. С пятницы, 29 января, доллар подешевел на 6 копеек, а евро, напортив, подорожал на 6 копеек. В понедельник, 1 февраля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 28,13 грн за доллар и 34,16 грн за евро. При этом на наличном валютном рынке за выходные курсы практически не изменились. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 28,03 грн, купить по 28,24 грн; евро — сдать по 33,80 грн, купить по 34,22 грн. Эксперты прогнозируют стабильность на валютном рынке на фоне начала выплат Украиной ранее взятых долгов.

«За минувшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка изменился незначительно и разнонаправленно, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Гривня торговалась в узком диапазоне 28,13−28,23 грн. Общие колебания гривни снизились до 10 копеек за неделю, что является минимумом за последние 6 месяцев.

С прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,16 до 28,13 грн. Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время упали с 28,10−28,11 грн до 28,04- 28,05 грн. Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне 28,00- 28,20 грн. При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи.

На начавшейся неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при стабильных курсах на наличном рынке. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,1 грн, а наличный доллар в банках останется вблизи 28,1−28,3 грн", — считает Максим Пархоменко.

В феврале Украина начинает выплаты ранее взятых долгов международным кредиторам.

«В январе курс доллара США по отношению к гривне так и не смог преодолеть отметку в 28,20 грн, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — В пятницу активность на межбанке заметно снизилась. НБУ в торгах участия не принимал. Торговая сессия пятницы по валютной паре доллар — гривня завершилась на уровне 28,15 грн, евро к гривне укрепился до отметки 34,20 грн.

На этой неделе, в среду, Украина заплатит Международному валютному фонду 145 млн долларов по ранее взятым займам. Фонд продлевает на 7−10 дней сроки своей миссии в нашей стране, в рамках которой пересматриваются условия программы Stand-by. НБУ заявлял ранее о существенном прогрессе в ходе переговоров.

Средства Кабмина в резервах НБУ достигли 1,8 млрд долларов. В феврале Украине необходимо осуществить платежи по внешним и внутренним кредитам на сумму 652 млн долларов. На межбанке достигнут определенный баланс между спросом и предложением, который поддерживает регулятор. Укрепления гривни по образцу 2019 года ожидать не стоит. Любое усиление национальной валюты можно рассматривать как среднесрочное, в противном случае бюджетный дефицит рискует превысить запланированный уровень, чем поставит под угрозу сотрудничество с МВФ.

На предстоящей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем укрепления к уровню 28,25 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, достигнет отметки 34,35 грн", — прогнозирует Андрей Гойлов.

Однако на курс гривни может оказать влияние начало крупных налоговых выплат экспортерами.

«Курс гривни в понедельник, 1 февраля, торгуется на уровне 28,1 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Активность на рынке низкая, участники рынка пока присматриваются к ситуации и ждут, не выйдут ли с продажей валюты нерезиденты под завтрашнее размещение правительством облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

На начало месяца приходится большой блок налоговых выплат, что отражается на продажах валюты со стороны экспортеров. В то же время погашение на прошлой неделе НДС сдерживает часть таких продаж.

Рынок продолжает следить за уровнем заболеваемости COVID-19 в стране. Так, Министерство здравоохранения Украины сообщило, что получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer от коронавируса в середине февраля в рамках первой волны вакцинации по механизму COVAX. Следующие поставки вакцины состоятся с середины февраля до конца второго квартала 2021 года.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет торговаться вблизи уровня 28,1 грн за доллар. Пока непонятно, будет ли НБУ защищать этот уровень, с учетом сезонных ревальвационных трендов для гривни", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, недавно правительство Украины поддержало законодательную инициативу о введении грантовой поддержки для трудовых мигрантов, которые приняли решение вернуться в Украину и открыть собственное дело. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, размер выделяемых средств ограничен суммой в 150 тысяч гривен. Однако одним из главных условий, по его словам, является инвестирование в проект собственных денег в сумме, не меньшей, чем государственные ассигнования.

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