Собрание акционеров «Мотор Сичи» было сорвано: СМИ назвали причину
31 января внеочередное общее собрание акционеров «Мотор Сичи» было сорвано из-за введения санкций против китайского инвестора, пишет издание «КП в Украине».
Как отмечает kp.ua, Служба безопасности Украины приняла активное участие в срыве собрания акционеров АО «Мотор Сич».
«В пятницу вечером акционеры обнаружили, что существует судебный запрет на все регистрационные действия по „Мотор Сичи“, а также наложен 4-й арест на акции компании, чтобы сделать невозможным проведение собрания акционеров или реализацию его решений, если акционерам удастся провести собрание. На момент появления запрета на все регистрационные действия в системе судопроизводства не было данных даже о номере судебного производства, не было данных о распределении или рассмотрении такого дела в открытых графиках проведения судебных заседаний и рассмотрения дел. То есть данные о блокировке любых регистрационных действий в отношении „Мотор Сичи“ ее акционеры получили не из судебной системы, а из другого источника, куда сведения не могут попасть ранее, чем отобразятся в самом судебном реестре», — говорится в публикации. Также автор материала обратил внимание на манипуляции с электронными госреестрами, отметив пустое окошко «не определено» в поле, где должна содержаться информация о времени передачи судебного решения для их открытого реестра.
«Помимо этого, появление решения суда в открытом публичном реестре на протяжении суток можно считать молниеносным — обнародование решений часто происходит через недели после их принятия. Равно как не менее удивительно оперативное прохождение документа в суде — принятие ходатайства следователя СБУ в последний день рабочей недели, рассмотрение и вынесение решения в тот же день и последующая подготовка детального текста самого решения на нескольких страницах для его обнародования в открытом реестре. В обычных случаях вся последовательность этих действий также может занять несколько дней или даже недель», — пишет kp.ua.
К нынешнему времени, как отмечается в публикации, в госреестре судебных решений уже появился текст определения суда, которым по инициативе СБУ запрещены любые регистрационные действия в отношении «Мотор Сичи», а также арестованы ее акции: «Это решение принял Шевченковский районный суд Киева, хотя ранее суд Запорожской области отклонил веерные спам-иски со схожими требованиями, которыми также была предпринята попытка сорвать проведение общего собрания акционеров и запретить любые регистрационные действия в отношении „Мотор Сичи“, если акционерам все же удастся провести собрание».
В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что проводит следственные действия в рамках уголовного производства о незаконном собрании акционеров.
«Действия СБУ санкционированы столичным Шевченковским райсудом. В своем ходатайстве к суду СБУ сослалась на уголовное дело под номером 22 017 000 000 000 272
Напомним, как сообщил сайт УНН, утром 31 января к заводу были стянуты силовые спецподразделения СБУ и бойцы Нацгвардии: «После того как им не открыли, начали выбивать двери. Никого из акционеров на месте не было, поскольку введенные в пятницу санкции сделали собрание бессмысленным. Не было и митинга сотрудников завода, которые якобы выступают против прихода нового инвестора. Вместо этого с плакатами о рейдерах пришли несколько парней спортивной наружности».
Компания Skyrizon в своем официальном заявлении по поводу санкций и произошедшего в день собрания акционеров назвала поведение Украины «варварским грабежом» и «серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний».
Для Украины проведение собрания акционеров «Мотор Сичи» было последней возможностью избежать предстоящего международного арбитража от Skyrizon с целью взыскать ущерб в размере 3,5 млрд долларов за «противозаконную экспроприацию» ее украинского актива.199
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