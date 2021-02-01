Собрание акционеров «Мотор Сичи» было сорвано: СМИ назвали причину

31 января внеочередное общее собрание акционеров «Мотор Сичи» было сорвано из-за введения санкций против китайского инвестора, пишет издание «КП в Украине».

Как отмечает kp.ua, Служба безопасности Украины приняла активное участие в срыве собрания акционеров АО «Мотор Сич».

«В пятницу вечером акционеры обнаружили, что существует судебный запрет на все регистрационные действия по „Мотор Сичи“, а также наложен 4-й арест на акции компании, чтобы сделать невозможным проведение собрания акционеров или реализацию его решений, если акционерам удастся провести собрание. На момент появления запрета на все регистрационные действия в системе судопроизводства не было данных даже о номере судебного производства, не было данных о распределении или рассмотрении такого дела в открытых графиках проведения судебных заседаний и рассмотрения дел. То есть данные о блокировке любых регистрационных действий в отношении „Мотор Сичи“ ее акционеры получили не из судебной системы, а из другого источника, куда сведения не могут попасть ранее, чем отобразятся в самом судебном реестре», — говорится в публикации. Также автор материала обратил внимание на манипуляции с электронными госреестрами, отметив пустое окошко «не определено» в поле, где должна содержаться информация о времени передачи судебного решения для их открытого реестра.

«Помимо этого, появление решения суда в открытом публичном реестре на протяжении суток можно считать молниеносным — обнародование решений часто происходит через недели после их принятия. Равно как не менее удивительно оперативное прохождение документа в суде — принятие ходатайства следователя СБУ в последний день рабочей недели, рассмотрение и вынесение решения в тот же день и последующая подготовка детального текста самого решения на нескольких страницах для его обнародования в открытом реестре. В обычных случаях вся последовательность этих действий также может занять несколько дней или даже недель», — пишет kp.ua.

К нынешнему времени, как отмечается в публикации, в госреестре судебных решений уже появился текст определения суда, которым по инициативе СБУ запрещены любые регистрационные действия в отношении «Мотор Сичи», а также арестованы ее акции: «Это решение принял Шевченковский районный суд Киева, хотя ранее суд Запорожской области отклонил веерные спам-иски со схожими требованиями, которыми также была предпринята попытка сорвать проведение общего собрания акционеров и запретить любые регистрационные действия в отношении „Мотор Сичи“, если акционерам все же удастся провести собрание».

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила, что проводит следственные действия в рамках уголовного производства о незаконном собрании акционеров.

«Действия СБУ санкционированы столичным Шевченковским райсудом. В своем ходатайстве к суду СБУ сослалась на уголовное дело под номером 22 017 000 000 000 272 от 06.07.2017 года, которое на протяжении трех лет до проведения общего собрания акционеров 31 января 2021 года Служба не расследовала. Это уголовное дело уже стало предметом изучения Государственного бюро расследований — действия СБУ сочли противозаконными, а китайские акционеры „Мотор Сичи“ обрели статус потерпевшей стороны от противозаконных действий СБУ», — сообщает УНН.

Напомним, как сообщил сайт УНН, утром 31 января к заводу были стянуты силовые спецподразделения СБУ и бойцы Нацгвардии: «После того как им не открыли, начали выбивать двери. Никого из акционеров на месте не было, поскольку введенные в пятницу санкции сделали собрание бессмысленным. Не было и митинга сотрудников завода, которые якобы выступают против прихода нового инвестора. Вместо этого с плакатами о рейдерах пришли несколько парней спортивной наружности».

Компания Skyrizon в своем официальном заявлении по поводу санкций и произошедшего в день собрания акционеров назвала поведение Украины «варварским грабежом» и «серьезным нарушением законных прав и интересов китайских компаний».

Для Украины проведение собрания акционеров «Мотор Сичи» было последней возможностью избежать предстоящего международного арбитража от Skyrizon с целью взыскать ущерб в размере 3,5 млрд долларов за «противозаконную экспроприацию» ее украинского актива.

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