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Шмыгаль рассказал, кто в Украине получит компенсации за электроотопление

15:55 1 февраля 2021
Батарея

В понедельник Кабинет министров на закрытом заседании утвердил порядок выплаты компенсаций для украинцев, использующих электроэнергию для отопления. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Facebook.

«Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и у которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В общем, это больше чем 600 тысяч украинских семей», — утверждает Денис Шмыгаль.

Напомним, в 2021 году украинцам повысили тарифы не только за газ и отопление, но и на электроэнергию — правительство фактически ввело для бытовых потребителей единый тариф на электричество, однако пообещало предоставить льготы.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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