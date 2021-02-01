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Глава «Инвестохиллс Веста» Волков назвал Россию «прекрасной страной», а аннексию Крыма — «воссоединением»

16:02 1 февраля 2021
Андрей Волков
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Глава украинской финансовой компании «Инвестохиллс-Веста» Андрей Волков анонсировал скорый выход компании на российский рынок. Об этом он заявил в интервью порталу KM.RU.

«Россия прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине. Как бы ни старались украинские политики нас разъединить, мы все еще единое экономическое и культурное пространство с тесными бизнес-связями и значительным товарооборотом. Молодой президент нашей страны это прекрасно понимает и стремится нас сшить», — заявил Волков в интервью изданию KM.RU.

Он также упомянул о судьбе захваченных активов в Крыму, назвав аннексию полуострова Россией актом «воссоединения». Как отмечает агентство «Интерфакс», комментируя арест активов Kagerol Holdings Limited, которая управляла Балаклавским рудоуправлением в Севастополе, Волков сказал: «Эта компания принадлежит брату Новинского (Вадима Новинского, народного депутата. — Авт.) и контролирует рудоуправление, которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно российскому законодательству».

Напомним, ФК «Инвестохиллс-Веста» работает с 2009 года. Она скупает проблемные займы принадлежащих бизнесменам банков и фирм, чтобы взыскать деньги в пользу государства и обманутых вкладчиков. В настоящий момент в портфеле компании свыше 65 млрд грн активов таких украинских бизнесменов, как Дмитрий Фирташ, Олег Бахматюк, Вадим Новинский и другие. По состоянию на конец 2020-го, компания вернула государству 2 млрд грн проблемных долгов.

Напомним, в конце января словацкий посол Марек Шафин обвинил «Инвестохиллс-Веста» и Андрея Волкова в отъеме собственности у словацких инвесторов, попросив защиты иностранных инвестиций у компетентных органов Украины.

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