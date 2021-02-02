Многие и не догадываются: кто имеет право не платить налоги при покупке жилья

В Украине самым главным богатством людей остается их жилье, так как именно покупка недвижимости зачастую является наиболее важной в жизни финансовой операцией. Особенно актуально наличие собственного жилья в условиях пандемии коронавируса и затянувшегося карантина. Однако в процессе купли-продажи недвижимости есть множество нюансов, связанных с налогообложением таких операций. Причем законодательство в данной сфере постоянно меняется, и многие украинцы даже не знают, что имеют те или иные льготы по уплате налогов и сборов при оформлении купли-продажи жилья.

«Если цена квартиры в договоре меньше суммы экспертной оценки, то проценты налогов и сборов будут рассчитываться от оценочной стоимости, а не от суммы сделки»

Как сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), в течение последних 9 месяцев прошлого года порядка 4,33 тысячи украинцев были освобождены от уплаты так называемого пенсионного сбора, который обычно насчитывается при первой покупке недвижимости. Однако, по статистике ведомства, ранее граждан, которых избавили от данного обязательства, было значительно больше. В частности, в 2018 году — 6,36 тысячи человек, а в 2019 году — 6,42.

В ПФУ считают, что в последнее время далеко не все украинцы используют свое право не платить налог при покупке жилья, поскольку многие просто не знают о том, что имеют такое законное право.

«Определенная часть покупателей недвижимости вправе не платить сбор в Пенсионный фонд. Пользуются этим правом преимущественно те покупатели, которые знают об этой опции», — говорится в официальном сообщении Пенсионного фонда Украины.

Так кто же и при каких условиях может быть освобожден от уплаты налогов и сборов при купле-продажи недвижимости. Разобраться в в этом вопросе читателям «ФАКТОВ» помогут профильные юристы. Но для начала стоит рассказать, какие именно налоги и сборы сейчас платят люди при покупке жилой недвижимости.

«При купле-продаже квартиры или дома платить налоги придется как покупателям, так и продавцам недвижимости, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат компании Gracers Law Firm Денис Соловей. — Во-первых, необходимо уплатить 1% госпошлины за нотариальное удостоверение операции с недвижимостью. В теории это оплата услуг нотариуса согласно специальному декрету Кабинета министров Украины «О государственной пошлине», однако в реальности госпошлина является дополнительным обязательным платежом. Во-вторых, нужно оплатить услуги нотариуса за составление договора и регистрацию права собственности. При этом нотариус потребует от покупателя предоставить доказательства уплаты сбора в Пенсионный фонд в размере 1% от цены дома или квартиры. Ведь покупатель официально получает право на свое новое жилье только после того, как нотариус внесет информацию о сделке в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Уплата 1-процентного сбора при покупке квартиры или дома предусмотрена Законом Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование». Сбор вносится покупателем при приобретении жилья. Также вопросы налогообложения сделок с недвижимостью регулируются статьями 167, 172, 173 Налогового кодекса Украины", — отметил Денис Соловей.

«Законодательством предусмотрено, что покупатель вносит сбор в Пенсионный фонд, а продавец уплачивает госпошлину, налог на доходы физических лиц и военный сбор, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель практики «Земельное право и недвижимость», партнер, адвокат АО «Ассирия» Александр Кодолов. — В реальности же часто стороны сделки распределяют эти расходы по договоренности между собой. Иногда договариваются разделить все расходы пополам 50/50, а иногда все затраты по оформлению возлагают в полном объеме на одну из сторон сделки.

Важно понимать, что проценты налогов и сборов рассчитываются от суммы сделки, указанной в договоре купли-продажи. При этом если сумма сделки меньше суммы экспертной оценки, то проценты налогов и сборов будут рассчитываться от оценочной стоимости, а не от суммы сделки", — подчеркнул Александр Кодолов.

«Сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке недвижимости не уплачивается, если жилье было приватизировано»

Однако, оказывается, объем и порядок начисления налогов и сборов при купле-продаже недвижимости имеет множество нюансов.

«Чтобы понять, какие налоги и сборы уплачиваются, их формально можно разделить на те, что платит продавец, и те, что платит покупатель, — рассказала «ФАКТАМ» юрист юридической консалтинговой компании «Де-Юре» Елена Коробенко. — Для начала рассмотрим стандартное налогообложение при заключении сделки купли-продажи недвижимости.

Если недвижимость находится в собственности гражданина менее трех лет, то ему необходимо уплатить:

госпошлину — 1% цены объекта, указанной в договоре, но не ниже оценочной стоимости жилья;



налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 5% стоимости недвижимости;



военный сбор — 1,5% стоимости недвижимости.



Это правило не распространяется на недвижимость, полученную в наследство согласно ст. 172 Налогового кодекса Украины.

Если недвижимость находится в собственности продавца более трех лет и это первая его продажа жилья в течение календарного года, необходимо уплатить только госпошлину, а НДФЛ и военный сбор в данном случае не вносятся.

Если продавец — нерезидент Украины, то необходимо уплатить:

госпошлину — 1% цены объекта, указанной в договоре, но не ниже оценочной стоимости;



налог на доходы физических лиц — 18% стоимости недвижимости;



военный сбор — 1,5% стоимости недвижимости.



Однако к данным основным правилам следует сделать несколько важных оговорок.

Если вы владеете объектом недвижимости более 3 лет, но осуществили или хотите осуществить его раздел, что повлечет регистрацию нового права собственности на каждую из частей, то будете обязаны уплатить НДФЛ и военный сбор, так как 3-летний срок исчисляется с момента регистрации недвижимого имущества.

Если продавец-нерезидент на законных основаниях находится на территории Украины более 183 дней с начала бюджетного года, то он получит статус резидента при осуществлении данной сделки. Соответственно, и налогообложение будет рассчитываться как для резидента, с учетом вышеуказанных особенностей срока владения недвижимостью.

Теперь рассмотрим расходы, которые условно несет покупатель недвижимости.

1% стоимости недвижимости платит в Пенсионный фонд Украины и резидент, и нерезидент, и физическое лицо, и юридическое, кроме случаев, когда имущество приобретается за счет средств госбюджета;



покупатель оплачивает регистрацию жилья в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество.



оплачивает услуги нотариуса (эти расходы могут быть отнесены к совместным — по договоренности сторон).



Стоит отметить некоторые важные новшества. Согласно Постановлению Кабинета министров Украины «Об утверждении Порядка уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных видов хозяйственных операций» от 23.09.2020 года, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли недвижимого имущества не уплачивается, если:

жилье было приватизировано;



жилье было приобретено впервые;



лицо находится в очереди на получение жилья.



Однако из-за отсутствия реестров, которые помогут подтвердить или опровергнуть данную информацию, сбор соответствующих документов усложняет процедуру", — отметила Елена Коробенко.

В следующей статье «ФАКТЫ» подробно расскажут, кому и какие положены льготы по налогам и сборам при купле-продаже недвижимости, а также об алгоритме действий для получения этих льгот.

Стоит напомнить, что недавно глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко выступил за раскрытие персональных налоговых данных граждан. По его мнению, это необходимо, чтобы «Украина увидела своих героев». Чиновник отмечает, что у многих покупателей элитных автомобилей официально заработанных денег, с которых были уплачены налоги, «хватило бы только на колеса к этим автомобилям».

Фото Pixabay

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