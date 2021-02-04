Ежегодный перерасчет пенсий по-новому: к чему готовиться украинцам

Ни для кого не секрет, что отечественная пенсионная система сложна и несовершенна. Миллионы пожилых людей получают пенсию, несоизмеримую даже с прожиточным минимумом. Тем не менее даже эти мизерные пенсии необходимо постепенно увеличивать, с учетом роста цен на продукты первой необходимости. Для этого периодически проводится индексация. Но в ближайшее время порядок индексации пенсий может измениться, поскольку в правительстве подготовили соответствующий законопроект. Кстати, как сообщила «ФАКТАМ» министр социальной политики Украины Марина Лазебная, в 2021 году запланировано 5 этапов повышения выплат пенсионерам.

Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, согласно которому ежегодная индексация пенсий будет осуществляться не позднее 1 марта, начиная с 2022 года.

«Индексация пенсий больше не должна быть предметом политических манипуляций, поэтому мы предлагаем установить четкие сроки, когда должен происходить перерасчет, — написал в Facebook премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. — Нынешнее законодательство определяло другой порядок проведения индексации — с 1 апреля, но без определенной предельной даты. Новым законопроектом предлагается урегулировать несправедливость, когда отдельным категориям граждан пенсии просто не индексировались. К тому же предлагается назначить досрочную выплату пенсий родителям больных детей с тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность».

Давайте разберемся, что же предусмотрено правительственным законопроектом, поданным на рассмотрение парламенту. Документ предлагает установить ежегодную индексацию пенсий в Украине не позднее 1 марта, начиная с 2022 года. Стоит напомнить, что из-за несовершенства законодательства в 2020 году правительство проиндексировало пенсии только в мае. А значит, миллионы пенсионеров получили повышение выплат гораздо позже, чем рассчитывали.

Важным новшеством станет порядок индексации пенсий для военнослужащих, госслужащих и некоторых других категорий пенсионеров. Если законопроект будет принят депутатами, то для этих категорий пенсионеров индексация будет проводиться на общих основаниях. С одной стороны, это упрощает и унифицирует саму процедуру проведения перерасчета, а с другой стороны, для некоторых граждан размер индексации окажется меньше, чем раньше.

Предлагается изменить и порядок досрочного назначения пенсий. В частности, досрочно назначать пенсии по возрасту можно будет за полтора года до достижения пенсионного возраста лицам, трудовой договор с которыми расторгнут в связи с изменениями организации производства и других условий. Эта норма касается десятков тысяч людей, которые, находясь в предпенсионном возрасте и потеряв работу, не могут вновь трудоустроиться. К сожалению, такие ситуации в нашей стране не редкость.

Кстати, законопроект также предлагает облегчить жизнь многодетным матерям и родителям детей-инвалидов. В случае принятия закона они смогут выходить на пенсию раньше и с меньшим трудовым стажем.

Есть в законопроекте еще одна социально важная инновация. В документе предлагается назначать досрочно пенсии матерям (отцам) детей, больных тяжелыми или редкими заболеваниями, которым не установлена инвалидность. В эту категорию попадают дети, больные онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, инсулинозависимые диабетики, дети с ДЦП и ряд других категорий.

А вот военным инвалидом предлагается устанавливать минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Для разных категорий военных инвалидов минимальная пенсия будет составлять от 105% до 120% прожиточного минимума.

Стоит напомнить, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики поддержал законопроект, согласно которому максимальные пенсии чернобыльцам могут повысить до 30 тысяч гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

470

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter