Обвал курсов валют: доллар ниже 28 грн, евро стремится к 33 грн

Постепенное укрепление гривни в течение нынешней недели превратилось в резкий обвал курсов доллара и евро. Американская валюта опустилась ниже психологического уровня в 28 гривен, а европейская уже стремительно приближается к отметке 33 гривни. С понедельника, 1 февраля, доллар подешевел на 24 копейки, евро — на 71 копейку. В пятницу, 5 февраля, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 27,89 грн за доллар и 33,45 грн за евро. Обвал курсов основных иностранных валют наблюдается и на наличном рыке. Причем стоимость покупки банками евро уже опустилась до 33 гривен и продолжает снижаться. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,75 грн, купить по 27,98 грн; евро — сдать по 33,07 грн, купить по 33,55 грн. Эксперты считают, что процесс может продолжится и на следующей неделе, если не вмешается Нацбанк.

«Курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка, — сообщил «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,17 до 27,89 грн (-0,6%). Спрос и предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время снизились с 28,13−28,15 грн до 27,85−27,86 грн (-1,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,08−28,27 грн до 27,82−28,03 грн (-0,9%/-0,8%). При этом разница между средней покупкой и средней продажей сохранилась на уровне 0,7%.

На ближайшую неделю мы ожидаем умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,6−27,8 грн", — считает Вадим Иосуб.

На валютный рынок оказывает влияние статистика по внутреннему валовому продукту (ВВП) страны.

«С начала февраля гривня последовательно укрепляется к доллару США и евро, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик компании RoboForex Андрей Гойлов. — Вчера НБУ впервые появился с покупками валют на межбанке. Торговая сессия четверга по валютной паре доллар-гривня завершилась на уровне 27,86 грн, евро к гривне девальвировал до отметки в 33,37 грн. Сегодня (5 февраля. — Ред.) рынок вновь открылся ростом курса национальной валюты к евро и доллару.

Главной причиной позитивных настроений на рынке стали новости о том, что ВВП Украины по итогам 2020 года сократился на 4,2%. Ранее, напомню, Минэкономики ожидало спада в 4,8% и НБУ прогнозировал 4,4%. В таком случае, если в текущем году ВВП вырастет на запланированные 4,6%, Украина сможет полностью преодолеть последствия пандемии COVID-19 уже в 2021-м. В пользу гривни также играет пик сезона налоговых выплат и годовых премий. Во второй половине февраля стартует посевная кампания, и аграрии начинают заводить валютную выручку. Учитывая текущую динамику котировок, они могут ускорить данный процесс и оказать дополнительное давление на доллар США.

В таком случае границы укрепления гривни определит НБУ, так как он будет оставаться главным покупателем валюты на межбанке до конца февраля. Кроме того, нерезиденты могут увеличить ее предложение для увеличения своих инвестиций в облигации внутреннего государственного займа.

На следующей неделе по курсу доллара к гривне ожидаем коррекцию к уровню 27,95 грн. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 33,55″, — прогнозирует Андрей Гойлов.

О ключевой роли Нацбанка на валютном рынке говорят и другие эксперты.

«Курс гривни в пятницу, 5 февраля, торгуется ниже отметки 27,85 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — На рынке преобладают продавцы, при этом нерезиденты в большинстве пассивны. А вот покупателей мало, в результате чего рынок последние дни активно просаживается. Продажи валюты поддерживаются периодом налоговых выплат, а также накоплением гривни для выплат зарплат и годовых премий. Рынок также находится в ожидании продаж валюты аграриями, которые готовятся к посевной. Они при сильном ослаблении доллара могут начать заводить валюту раньше, чтобы продать по более высокому курсу.

Вероятно, в ближайшее время гривня сохранит достаточно сильные позиции и при перевесе продавцов может укрепиться до 27,75 грн за доллар. Следим за НБУ, который сейчас является ключевым покупателем, способным сдержать укрепление гривни", — отметил Андрей Шевчишин.

Кстати, Кабинет министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Раде законопроект, меняющий порядок индексации пенсий. Также предлагается изменить и порядок досрочного назначения пенсий. А военным инвалидам предлагается устанавливать минимальные пенсии выше прожиточного минимума.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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